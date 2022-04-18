Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о «самочувствии» Псковского района

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней об итогах первого квартала текущего года и о «самочувствии» Псковского района.

Как чувствуют себя предприятия муниципалитета и аграрный сектор? Как Псковский район собирается завершать работу, начатую в рамках теперь уже свернутых программ приграничного сотрудничества? Какие общественные пространства будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»? Какие образовательные учреждения района ждет ремонт?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.