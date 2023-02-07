Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Братчиковым о перспективах расширения границ Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о перспективах расширения границ Пскова. В этой инициативе больше «плюсов» или «минусов»? Возможно ли в этой ситуации соблюсти баланс интересов жителей Пскова и присоединяемых территорий? Сохранят ли свои льготы педагоги, работающие в учреждениях образования Псковского района, после того как де-юре станут жителями Пскова? Также Александр Братчиков ответит на вопросы, связанные с депутатской деятельностью.