Общество

Россиян предупредили, что категорически нельзя делать при солнечных ожогах

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, что категорически нельзя делать при солнечных ожогах.

По словам специалиста, не стоит прислушиваться к народным советам и мазать пораженные участки кожи сметаной, кефиром или другими кисломолочными продуктами.

«Миф об их пользе слишком преувеличен. Жир, который содержится в этих кисломолочных продуктах, создает идеальную среду для размножения патологических бактерий в лопающихся волдырях. Однако теоретически обезжиренные кисломолочные продукты могут помочь», — приводит его слова «Доктор Питер».

Ромасов отметил, что ситуацию также способны усугубить использование мазей, прикладывание льда, обтягивающая одежда на месте ожога, прокалывание волдырей, отрывание шелушащейся кожи, использование мыла и других средств, сушащих кожу, а также декоративной косметики.

В случае легкого солнечного ожога врач рекомендует принять холодный душ, нанести на кожу увлажняющее средство, пить больше воды, закрыть место ожога плотной тканью, а при болях принять парацетамол или ибупрофен.