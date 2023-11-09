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Общество

С 2024 года изменится порядок получения квалификационных категорий для фармацевтов и медиков

09.11.2023 11:17|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2024 года фармацевты и медицинские работники будут проходить аттестацию на получение квалификационной категории по новым правилам, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

«Минздрав утвердил новую версию Порядка проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников на получение квалификационных категорий № 458н. В частности, чиновники изменили сроки по отдельным процедурам», - отмечается в сообщении.

Так, тесты и собеседование будут проводить не позднее 50 рабочих дней со дня регистрации документов на аттестацию. Если подать документы через портал государственных услуг, срок сократится до 30 рабочих дней. Сейчас общий срок составляет 70 календарных дней.

В заявлении на аттестацию нужно указать СНИЛС. Отчёт можно представить по каждой организации, где специалист работал в отчётном периоде. Документы надо подать в центральную, ведомственную или территориальную комиссию - в зависимости от того, где работает медик либо фармацевт.

В СОЦПРОФ отметили, что в проекте предлагали дать специалисту право подать апелляцию при отказе в присвоении категории. Но в принятом документе положений об апелляции нет.

Теги: #здравоохранение #аттестация #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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