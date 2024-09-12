Общество

Неделя завершится в Псковской области с температурой +28 градусов

ГУ МЧС России по Псковской области публикует ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе чрезвычайного ведомства, прогноз подготовлен на основании информации Псковского Центра по гидромеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно этим данным, в воскресенье, 15 сентября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/сек. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 грвдусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление высокое.