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Мужчина пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику псковской таможни

В Печорском районе мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По материалам Псковской таможни и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику таможенной службы.

По версии следствия, 17 сентября подозреваемый въезжал на территорию Российской Федерации через границу на личном автомобиле с зарубежной регистрацией. Проходя таможенный контроль, желая избежать необходимости вносить таможенный депозит за ввозимое им транспортное средство, мужчина попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 50 000 рублей.

О поступившем ему предложении коррупционного характера сотрудник таможенной службы сообщил руководству. В настоящее время следователем СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.