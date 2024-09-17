Пара тысяч рублей никак не повлияет на благосостояние семьи — Сергей Вострецов

В РФ размер пособия по уходу за ребенком панируют поднять с 40 до 50% от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60%. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера не очень повысит уровень жизни матерей, заявил в своем Telegram-канале глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.
Фото: Telegram-канал Сергея Вострецова
Прожиточный минимум на детей в текущем году по стране варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рубля. Ранее депутаты Госдумы РФ предлагали увеличить пособие по уходу за ребенком младше полутора лет до 60% от среднего заработка родителя, напомнил Сергей Вострецов.
При этом договор с будущей мамой надо заключать после первого скрининга, убедившись, что родится здоровый ребенок, продолжил глава объединения СОЦПРОФ. «Мамы должны иметь право, если передумают до родов, оставить ребенка себе. А если она родит и получит деньги от государства, то забрать ребенка из государственного воспитательного учреждения можно будет только в том случае, если вернет в казну полученный от государства миллион. При этом отдавать таких детей усыновителям можно только при условии, что они выплатят государству потраченные деньги, это гарантирует детям попадание в семьи с высоким достатком», - добавил Сергей Вострецов.
Сами же дети должны после совершеннолетия, получив за счет государства жилье и высшее образование, отработать по распределению в своей сфере минимум пять лет, заключил он.