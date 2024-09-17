Общество

Пара тысяч рублей никак не повлияет на благосостояние семьи — Сергей Вострецов

В РФ размер пособия по уходу за ребенком панируют поднять с 40 до 50% от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60%. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера не очень повысит уровень жизни матерей, заявил в своем Telegram-канале глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Фото: Telegram-канал Сергея Вострецова

Прожиточный минимум на детей в текущем году по стране варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рубля. Ранее депутаты Госдумы РФ предлагали увеличить пособие по уходу за ребенком младше полутора лет до 60% от среднего заработка родителя, напомнил Сергей Вострецов.

«К сожалению, эта мера не очень повысит уровень жизни мамочек. Так как деньги, которые выплачивает государство, идут с голого оклада. И пара тысяч рублей точно никак не повлияет на благосостояние семьи. Если государство всерьез обеспокоено проблемой демографии, то могло бы выплачивать женщинам, которые собираются делать аборт, по миллиону рублей за то, что они доносят малыша и отдадут его государству. В России в год делают более двух миллионов абортов. Уверен, что если женщинам выплачивать по миллиону рублей, они не станут добровольными детоубийцами, а государство получит ежегодный прирост в несколько миллионов граждан, из которых вырастут врачи, учителя, военные», - предложил Сергей Вострецов.

При этом договор с будущей мамой надо заключать после первого скрининга, убедившись, что родится здоровый ребенок, продолжил глава объединения СОЦПРОФ. «Мамы должны иметь право, если передумают до родов, оставить ребенка себе. А если она родит и получит деньги от государства, то забрать ребенка из государственного воспитательного учреждения можно будет только в том случае, если вернет в казну полученный от государства миллион. При этом отдавать таких детей усыновителям можно только при условии, что они выплатят государству потраченные деньги, это гарантирует детям попадание в семьи с высоким достатком», - добавил Сергей Вострецов.

Сами же дети должны после совершеннолетия, получив за счет государства жилье и высшее образование, отработать по распределению в своей сфере минимум пять лет, заключил он.