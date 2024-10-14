Более 313 тысяч человек пройдут обучение по программе занятости за три года

Более 313 тысяч человек пройдут обучение по программе содействия занятости населения в РФ за три года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«За три года (2025-2027) планируем охватить бесплатным обучением более 313 тысяч человек», - рассказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Бесплатное обучение распространяется на такие группы как люди старше 50 лет, предпенсионеры, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, а также молодые люди, которые не могут найти себе работу, пишет ТАСС.

«Новые знания получат и порядка 8,5 тысячи сотрудников промышленных предприятий в рамках импортозамещения», - добавил он.