Общество

Собакам из Мальты не удалось попасть в Москву через госграницу в Псковской области

В Псковской области запретили ввоз собак, следующих из Мальты в Москву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе в пункте пропуска Шумилкино провели ветеринарный контроль двух собак, следующих с территории островного государства Мальта в Москву.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что в ветеринарном паспорте у одного из перевозимых животных отсутствовали сведения о проведении вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев, против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспироза. Также отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.

Ввоз собак на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, выдана декларация о возврате груза.