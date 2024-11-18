Спорт

Владимир Компаниец: Хочешь решить какой-то вопрос? Давай договоримся об утренней пробежке

Бег может стать эффективным инструментом для решения рабочих вопросов и укрепления командных связей. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказал управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец.

Управляющий рассказал о том, как сотрудники могут выбирать занятия по душе. По словам Владимира Компанийца, кто-то предпочитает бег, а кто-то занимается боксом, футболом или волейболом. Гость студии подчеркнул, что свободное время должно быть у каждого, и человек сам управляет им.

«Самый главный принцип – у нас все добровольно», — отметил Владимир Компаниец.

Комментируя роль бега в рабочем процессе, Владимир Компаниец подчеркнул, что «беговая площадка – это лучшее место для того, чтобы решать вопросы». Он признался, что зачастую использует утренние пробежки как возможность для продуктивного общения: «Хочешь решить какой-то вопрос? Давай договоримся об утренней пробежке».

Гость студии также отметил, что такие прогулки помогают достичь более глубокого взаимопонимания с коллегами, особенно когда приезжают люди из других городов.

«Утром с ним пробежал и узнал человека гораздо ближе, и что-то важное по работе уже порешал», — заключил Владимир Компаниец.