Общество

В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка

В Псковской области завершилось празднование новогодней ночи. В этом году массовые традиционные праздничные мероприятия были отменены. Однако, полицейские, сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всего задействовали более 200 полицейских. Им помогали коллеги из регионального управления Росгвардии, а также представители частных охранных организаций и общественности.

По данным УМВД России по Псковской области, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

«Полицейские продолжат нести службу и осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников», - отметили в ведомстве.