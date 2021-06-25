Происшествия

Жителю Дновского района грозит до 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Жителя Дновского района ожидает судебное разбирательство по уголовному делу за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Дновского района.

Следствие показало, что мужчина 1996 года рождения в феврале незаконно сбыл в своей квартире другому мужчине производный наркотик N-метилэфедрона массой до 1 грамма. Сделал это он с целью получения материальной выгоды.

Уголовное дело направили в Дновский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.