Псковича задержали за кражу продуктов из магазина

38-летний пскович похитил продукты из магазина 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: управление Росгвардии по Псковской области
Около 20:00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 38-летнего псковича, который пронес через кассы продукты, при этом, не заплатив за них.
По данному факту проводится проверка.