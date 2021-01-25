В России и мире

В Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза чумы в Россию

Опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что более 500 случаев заражения чумой зафиксировано на северо-востоке Демократической Республики Конго. Скончались уже более 30 человек, пишет РИА Новости.

«На настоящий момент Российская Федерация не имеет прямого авиасообщения с ДР Конго. На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует», - говорится в сообщении.