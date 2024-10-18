Общество

Псковичи могут заявиться на премию в области защиты окружающей среды

Жители Псковской области могут подать заявки на участие в «Зеленой премии» — ежегодном конкурсе, который отмечает достижения в охране окружающей среды и экологическом просвещении. Конкурс запустил Российский экологический оператор в 2021 году в поддержку реформы по обращению с отходами и формированию новой экологической культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2024 году премия будет посвящена поиску лучших практик и инициатив в области устойчивого развития, обращения с отходами и ответственного потребления. Участвовать могут как физические, так и юридические лица — от общественных до образовательных организаций.

Премия пройдет в новом интерактивном формате: активисты расскажут о своих экопроектах и получат обратную связь от экспертов. В течение года победителей ждут поддержка и акселерационная программа.

Участники могут выбрать один из трех треков. Профессиональный трек — проекты от компаний, учебных заведений и СМИ. Общественный трек — экологические инициативы и поддержка социальных предпринимателей. Трек «Юннаты» — для активистов 10–18 лет с лучшими экологическими проектами.