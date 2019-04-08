Фотофакт: Пешеходный переход на Некрасова оборудовали катафотами

Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Автомобили с «неправильными» стеклами будут выявлять в Псковской области 27 марта

Движение по междугородному маршруту № 506 «Псков-Невель» снова закрывают

Подросток-велосипедист получил травмы при столкновении с автомобилем на Коммунальной