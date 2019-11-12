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Хотим жестко контролировать - администрация Пскова будет регулярно проверять ход дорожных работ

Администрация Пскова собирается регулярно проверять ход дорожных работ осенне-зимнего периода, выполняемых по уже заключенным контрактам. Об этом 19 ноября в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила замглавы администрации города Елена Жгут.

«На сегодняшний день у нас много заключено много контрактов. Сроки выполнения по ним - разные. Кто-то просрочил, а нужно было все сделать в октябре. У кого-то сроки - на ноябрь, у кого - на декабрь. И мы понимаем, что подрядчики должны выполнять свои обязанности. Поэтому до конца года или до выполнения контрактов сотрудники администрации будут раз или два в неделю выезжать на объекты», - отметила Елена Жгут.

Также замглавы администрации добавила, что подрядчики могут по разным объективным причинам не укладываться в сроки.

«Иногда такой причиной служат погодные условия. Иногда - материал вовремя не получить. А иногда от энергетиков не получить разрешения, когда дело касается их сетей, - подчеркнула Елена Жгут. - И, в свою очередь, мы хотим жестко контролировать подрядчиков. Ведь график работ составляют именно они».

Кроме того, замглавы администрации заключила, что в ближайшее время ввести в эксплуатацию планируется участки на улицах Юбилейной, Льва Толстого, Яна Фабрициуса, а также участок по дороге на кладбище «Орлецы». «Работы уже выполнены», - заверила Елена Жгут.