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Более 6 км дороги Рубцово - Амосово приведут в порядок в Палкинском районе

Автомобильная дорога Рубцово – Амосово в Палкинском районе будет отремонтирована в этом году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Изначально планировалось, что будет приведено в порядок 5 км дороги на участке км 0+000 – км 5+035. Однако в результате проведенных торгов образовалась экономия бюджетных средств, на которую было решено включить в план-график БКАД еще один отрезок дороги протяженностью около 1,3 км. Конкурсная документация на этот участок проходит согласование.

Ведомость предстоящих работ по первому участку включает корчевку кустарника и мелколесья вдоль дороги, ремонт водопропускных труб, исправление профиля щебеночных оснований, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, ремонт съездов, укрепление обочин, нанесение разметки термопластиком. Кроме того, на дороге будет отремонтирована автобусная остановка, установлен автобусный павильон и дорожные знаки.

Окончание ремонта, согласно контракту, - 15 июля 2020 года. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года, на обочины – 3 года, бортовой камень – 5 лет, автопавильон – 2 года.

Всего Палкинскому району выделено 19,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов на реализацию нацпроекта.