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АвтоМир / Дороги

Объявлен конкурс на продолжение строительства Северного обхода города Пскова

07.06.2021 12:41|ПсковКомментариев: 0

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение об открытом конкурсе на продолжение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-й пусковой комплекс). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Начальная максимальная цена контракта составляет более 5 млрд рублей. Срок подачи заявок истекает 29 июня.

Общая протяженность 2-го пускового комплекса составит 8,7 км. Участок объездной дороги соединит региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой.

Предстоит построить автодорогу II категории с мостом через реку Великую, транспортной развязкой на пересечении с дорогой А-212, трех путепроводов (на пересечении с автодорогой Псков – Писковичи — Муровицы, через улицу Набережную в деревне Родина и дорогу Заровенье – Кусва) и технологический проход для прогона скота.

Дорога будет иметь 4 полосы движения по 3,5 м каждая, с разделительной полосой 2,75 м и обочинами 3,75 м. Ширина земляного полотна составит более 24 м. Длина моста - около 404 м. Расчетная скорость движения по новой трассе – 120 км/ч. Срок исполнения контракта - 30 ноября 2023 года.

«Северный обход города Пскова - важный объект для региона. Соединение двух федеральных автодорог (Р-23 и А-212) в обход областного центра будет иметь значительный социально-экономический эффект. Это будет способствовать развитию транспортного сообщения с прибалтийскими республиками, Санкт-Петербургом и Северо-Западными регионами страны, а также с Республикой Беларусь», - подчеркнул председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Он также добавил, что ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса Северного обхода позволит обеспечить выход транзитного транспорта со стороны многосторонних пунктов пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и «Брунишево» на федеральную автомобильную дорогу Р-23, минуя городскую черту.

Добавим, что строительство 2-й очереди Северного обхода началось в 2016 году. В 2019 году была сдана в эксплуатацию транспортная развязка с Гдовской трассой. В 2020 году срок реализации строительства был перенесен из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию в части строительства моста через реку Великую, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта. Корректировка завершена и получила положительное заключение госэкспертизы. Мероприятие реализуется на основании ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 4,8 млрд рублей. Также предполагается софинансирование из областного бюджета.

Теги: #дороги Пскова #Северный обход #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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