АвтоМир / Дороги

Около 40 млн рублей заложили в бюджете Пскова на ремонт междворовых проездов

Около 40 миллионов рублей в бюджете Пскова предусмотрели для ремонта междворовых проездов. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению поправок администрации Пскова в городской бюджет сегодня, 20 декабря.

«У нас есть запас денег на ремонт дворовых проездов - около 40 миллионов рублей. Эти деньги зарезервированы. На ремонт дворовых проездов нам точно хватит», - сказал сити-менеджер.

При этом Борис Елкин подчеркнул, что необходимо более тщательно планировать выделение средств на ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», поскольку в настоящее время еще не ясно, какую сумму удастся получить из федерального бюджета на реализацию этой программы.

«У нас на благоустройство запланировано на 4,6 миллиона рублей. Но нам надо их откуда-то взять и положить на реализацию этой программы», - напомнил Борис Елкин.

Участники рабочей группы приняли решение провести ремонт междворовых проездов на проблемных участках улиц Новгородской, Дновской, Торфяной, Печорской, Западной, Алтаева, Кузбасской Дивизии.

На следующий год решили перенести ремонт перекрестка улиц Лепешинского и Солнечной, а также обновление части улицы Харченко - на 2023 год.

Также участники рабочей группы запланировали ремонт дворов дома №1 по улице Стахановской и домов №№9, 9А и 11 по улице Западной.

Как отметила глава Пскова Елена Полонская, депутаты по округам, где расположены эти дома, - Григорий Турчин и Юлия Пожидаева - уже неоднократно поднимали вопросы ремонта указанных дворов.