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В Псковской области за год планируют отремонтировать более 200 километров дорог

223 километра дорог приведут в порядок в Псковской области в 2022 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Крупнейшей статьей расходов остается направление дорог и транспорта – пока на эти цели мы заложили 10,7 млрд рублей (в прошлом году в первом чтении предусматривали 8,4 млрд). Уверен, что эта сумма будет больше. Если объединить объекты БКД, госпрограммы "Развитие транспортной системы" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также программы приграничного сотрудничества, то мы приведем в порядок в следующем году минимум 223 км дорог регионального и местного значения», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание депутатов на постоянно растущую долю региональных дорог в нормативном состоянии. «Если в 2018 году их было 29%, то сейчас уже 36,5%», - отметил он.

«Также мы продолжаем системную работу по приведению в порядок мостов и мостовых конструкций. Это большой вызов для нашего региона, потому что более 75% из них находится в неудовлетворительном или аварийном состоянии. В текущем году на эти цели было направлено 900 млн рублей, в следующем будет направлено не менее 832 млн», - продолжил глава региона.

Михаил Ведерников остановился на реконструкции Троицкого моста в городе Пскове: «На эти цели в следующем году из федерального бюджета будет направлено 340 млн рублей. Основные работы рассчитываем закончить в 2022 году, на 2023 год останется только благоустройство».