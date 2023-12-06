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Ученые из МГУ разработали «суперклей» для быстровозводимых дорог

Исследователи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог любого подручного материала. С его помощью можно создавать прочные дорожные покрытия в удаленных районах, куда проблематично завозить тяжелые строительные материалы.

Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль, пишут «Известия».

Кроме того, благодаря новому материалу можно укреплять берега и насыпи, формировать рельеф ландшафтных парков и благоустраивать террасы на холмах для выращивания сельскохозяйственных культур.

«В нашей стране много дорог без покрытия. Причем бывает, что из-за одного короткого отрезка, размытого дождем или талыми водами, такая дорога становится непроезжей. В результате прекращается транспортная доступность целых городов и поселков. Разработка поможет решить эти проблемы», — рассказал руководитель исследований, заведующий лабораторией инженерного материаловедения МГУ, руководитель направления «Биоматериалы» Университета «Сириус», профессор Дмитрий Иванов.

По словам ученого, также клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения.

Вместе с тем при определенной модификации состава связующего можно построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.