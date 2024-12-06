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На ремонт дорог в Невеле планируют выделить свыше 11 млн рублей

В Невеле на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений планируют выделить 11 200 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Из документов следует, что к ремонту планируется более 200 участков автомобильных дорог на ряде улиц города Невель.

Также планируется отремонтировать дорожное покрытие на двух мостах через реку Еменку, на улице Ленкоммуны и на улице Ясная Поляна. На улице Ленкомунны, в числе прочего, планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие через железнодорожный переезд.

В сумму контракта заложен и ремонт тротуаров, автобусных остановок и посадочных площадок. Поставщика планируется определить 17 декабря. Весь перечень работ планируется провести до 10 февраля 2026 года.