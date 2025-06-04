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«Дневной дозор»: Почему дороги в Псковской области приходится постоянно латать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Норматив на дороги — сколько лет он должен быть? Соблюдают ли технологии при ремонте дорог? Из чего их делают?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Каждый год объем средств, заложенных в территориальный дорожный фонд, увеличивается. Если верить отчетам властей, — год от года увеличиваются и объемы ремонтов дорог регионального и муниципального значения. С началом сезона дорожники приступают к работам на объектах.

Однако с приходом весны автолюбители наблюдают одну и ту же картину: вместе со сходом снега местами «тает» и асфальт на дорогах, в нем появляются ямы и рытвины, которые нередко становятся причинами ДТП и повреждений транспортных средств.

Чиновники любят «переводить стрелки» на капризы погоды, мол из-за многочисленных «переходов через ноль» дороги портятся. Однако, как отмечают автолюбители, в соседней Финляндии погодные условия схожие, но многочисленные участки дорог почему-то не выходят из строя после каждого зимнего сезона. И высказывают мысль о том, что дело не в капризах погоды, а в нерадивых подрядчиках и в коррумпированных чиновниках, которые прикрывают глаза на нарушение технологии ремонта дорог.

Почему же так происходит, что асфальт на отдельных участках дорог, в том числе недавно отремонтированных, «тает» по весне? Откуда такое количество ям на дорогах и почему их постоянно приходится латать? Кто все-таки виноват: погодные явления или подрядчики? Раз уж выделяются такие крупные суммы на дорожные работы, неужели нельзя сделать дороги так качественно, чтобы их не пришлось ремонтировать каждый год? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».

Директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев подтвердил, что объемы работ по приведению дорог региона в нормативное состояние - год от года возрастают. И текущий год не станет исключением, у дорожников обширные планы.

«Говоря о планах на 2025 год, хочется отметить, что объем планируемых работ существенен, но реализуем. Собственными силами "Псковавтодор" планирует в рамках программы "Инфраструктура для жизни" реализовать четыре объекта суммарной стоимостью 643 миллиона рублей, протяженностью 36 километров. В частности, сюда вошли две дороги, которые мы начинали реализовывать в 2024 году, это Гверстонь - Крупп - Кулье и Быстроникольское - Черская. Кроме того, в настоящее время, с помощью подрядчиков "Псковавтодор" реализует ремонт семи автомобильных дорог общей протяженностью порядка 40 километров и стоимостью 750 миллионов рублей. Хочется отметить, что недавно один из подрядчиков досрочно сдал дорогу Лудони - Павы - Боровичи. Протяженность этого участка относительно небольшая, 3,3 километра, но работы были выполнены досрочно, качественно, нареканий у нас не возникло, соответственно, дорога была принята в эксплуатацию. В настоящее время наши сотрудники отдела ремонтов осуществляют приемку, контроль данных работ, которые продолжают выполняться. Также на них возложена большая ответственность - они готовят замеры, ведомости, считают сметную часть стоимости дорог, это порядка 27 дорог. Планируем в этом году осуществить замер, обсчитать это все и запустить в торги. Также в мостовом отделе "Псковавтодора" находится на реализации 15 объектов: 11 капитальных ремонтов мостов, три ремонта моста и одна реконструкция моста. Кроме этого, не стоит забывать, что в настоящее время идет строительство Северного обхода, там также находятся искусственные сооружения, но в данные показатели они у нас не вошли, так как объект реализуется в 2027 году. В отделе дорожного строительства также в этом году необходимо ввести 19,8 километра дорог общей стоимостью свыше одного миллиарда рублей».

По мнению заместителя председателя Псковского областного Собрания, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Братчикова, проблемы с дорожным покрытием испытывает не только Псков и Псковская область, а все города России. Виновником этого по большей части являются погодные условия. Также Александр Братчиков развеял миф о том, что в Финляндии проблем с дорогами нет. Как и в России, при обработке дорожного полотна в зимний период там используется соляно-песчаная смесь, которая тоже разрушает дорожное покрытие.

«Состояние дорог, конечно, оставляет желать лучшего, но если сравнивать с тем, что было в девяностые годы и начале двухтысячных, конечно, дороги абсолютно другого состояния. Дороги, в любом случае, это расходная часть, они ломаются, портятся, изнашиваются. И поэтому, сделав одну дорогу, говорить, что она нам будет служить тридцать лет, конечно, неправильно и невозможно. Обязательно нужно ремонтировать верхний слой. Безусловно, хочется, чтобы дороги были всегда лучше, хочется, чтобы ямок не было, но опять же, по дорогам идет много сетей. Вот мы наблюдаем улицу Некрасова в городе Пскове, где проводились работы по укладке сетей, соответственно, она в ужасном состоянии и требует полного изменения верхнего слоя. Говорить, что асфальт тает, я бы не стал. Безусловно, за зимний период он разрушается, потому что тяжелые условия эксплуатации. Все наши зимы мы знаем: постоянно то плюс, то минус, постоянно происходит разрушение асфальта путем того, что в теле верхнего слоя замерзает вода и разрушает его. Те дороги, которые выполнены качественно и согласно технологии, про них нельзя сказать, что они тают. Будучи в Финляндии в последний раз, это было порядка шести лет назад, там точно также начали использовать зимой на больших магистралях песчано-соляную смесь, что также разрушает дороги, но позволяет двигаться более спокойно, чтобы не скользить, а маленькие дорожки посыпают гранитной крошкой. Наверное, это правильно, потому что у них не такое напряженное движение, как в России. Ремонтируются дороги везде и по всему миру, и если посмотреть, то везде они с заплатками, как ситцевое одеяло».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов считает утверждение о том, что погодные явления влияют на состояние дорожного покрытия, не совсем корректным, на новые дороги климатические условия никак не влияют, а вот дорожный трафик — играет роль.

«По новому ГОСТу, который несколько лет назад был принят к исполнению, асфальт у нас на гранитной составляющей, на гранитном щебне или на щебне из габбро-диабазы, новые битумы более высокого качества, плюс специальные химические добавки. Здесь природные условия никак не влияют. Влияет, в первую очередь, прямая нагрузка на покрытие транспортными средствами. И мы видим, что на дорогах с малой интенсивностью колейность почти не образуется и после того, как гарантийный срок кончился. А где-то четко четыре года протикало, и там уже колейность, которую нужно устранять. Надо разделять: есть дороги, которые не ремонтировались никаким образом или только ямочным ремонтом обходились, а есть дороги, которые вновь отремонтированы. Если мы говорим про вновь отремонтированные, я здесь глобальных проблем не вижу. 99% дорог стоят и дольше гарантийного срока. Верхний слой покрытия - четыре года, но это не значит, что через четыре года мы приходим, снимаем его и снова укладываем. У нас достаточно большая протяженность. Мы работаем поэтапно. Что касается дорог, к которым серьезно не подходили десятилетиями, то они, естественно, из-за погодных условий будут разрушаться».

Бывший директор компании «Технодор» Андрей Крот сообщил, что на прочность асфальтобетона влияет качество исходных материалов, таких как щебень и битум. Не менее важным он считает соблюдение технологии, по которой асфальт укладывают. К сожалению, нередко недобросовестные подрядчики норовят нарушить технологии, что, по его мнению, и является причиной плачевного состояния некоторых участков дорог.

Фото: Псковская городская Дума

«К сожалению, все технологии у нас не соблюдаются. Это, в совокупности, дает такой печальный результат, что дороги не выдерживают даже свой гарантийный срок эксплуатации. Загруженность влияет, да, но дело в том, что сейчас производство асфальта идет по новым ГОСТам, где есть несколько критериев и показателей качества асфальта, а именно есть колейность, которой раньше, в старых документах, не было. Весь асфальт, который закладывается на покрытие, должен соответствовать именно по колейности и выдерживать интенсивность движения по критериям, но не выдерживает. О чем это говорит? О том, что технологии не соблюдены. Все дороги делятся на категории. Первая категория, вторая категория - это зависит от интенсивности движения по этим дорогам. Исходя из интенсивности, естественно, выбирается сама дорожная одежда, то есть все слои толщины, материалов, которые в основании дороги находятся».

По оценке активиста движения «Убитые дороги» Николая Мелькова, дороги нашего региона пережили зиму достаточно хорошо, и этому способствовало два фактора — не самая холодная зима и реализация в регионе масштабного нацпроекта по улучшению качества дорожного покрытия. Также Николай Мельков озвучил факторы и причины, по которым асфальтовое покрытие приходит в негодность.

«В первую очередь, все дефекты, которые у нас проявляются, всегда связаны с погодными условиями. Потому что если мы поместим дорогу в какой-нибудь вакуум или в космос, то с ней ничего не будет, потому что нет никаких реакций. Также еще влияет, конечно, и качество материалов. На всех этапах производства ремонтных работ или строительства, реконструкции должны быть на них и документы, и лабораторные исследования. И если документы все в порядке, все подтверждают, значит, все должно быть хорошо. А вот в плане технологии производства работ, я думаю, есть вопросы, потому что нарушаются температурные режимы, привозят асфальт более холодный, а потом не подогревают. Также во время укладки возникают неблагоприятные погодные явления, а соответствующих мероприятий по устранению данных явлений или их сдерживанию не проводится. Так и получается, что у нас два фактора осталось: это погода и технологии».

Активный пскович, а в прошлом депутат Псковской городской Думы Федор Постнов обратил внимание на то, что не только на проезжей части имеются проблемы с асфальтом, но и кое-где на городских тротуарах, в том числе. Федор Постнов из-за особенностей здоровья передвигается по городу на коляске и испытывает в связи с этим определенные трудности.

«Есть такой термин - маршрутизация. Это маршруты, пути движения людей и машин. Например, на Михайловской проблема что с проездами, что с тротуарами, особенно после дождя. Тяжеловато у нас, если честно, нет системы, что и как делать. "Поливалка" проезжает, дождь пройдет, и все, что насыпали гравием, смывает, а эти кучи лежат годами. Мне очень жаль, что когда хотят сделать что-либо хорошее, стыки дорог дождиком вымывает. Потом появляются большие ямы, их вовремя не заделывают, потому что денег нет, мол, поставим в плане года через два. За эти два года там вообще асфальта не останется. Жалко, что гарантии у нас в России только один год. Может быть, пять, но пять лет никто не доживает. Например, едешь по тротуару и видишь, что крышка люка и дырка в асфальте. Пишешь, что у вас здесь дырка, пролом в земле образовался, там яма, полость в земле - залатали сверху. Через две недели опять звонишь, говоришь, что ничего не помогло, опять дырка появилась. В этом году еду, там уже асфальт проваливается. Ладно машина, это понятно, а пешеход если провалится? Или мамочка с коляской? Наверное, проблемы потом будут у всех. Почему на это не обращают внимание? На местах, где крышки люка на тротуарах, почему-то всегда проваливается земля. Бред полный, но это реалии нашей жизни».

Как показала сегодняшняя программа — работы по улучшению качества дорог в регионе ведутся активно, и средства, выделяемые на эти цели, увеличиваются год от года. По сравнению с тем, что творилось на дорогах 10-15 лет назад, — прогресс очевиден. Тем не менее проблемы состояния дорожного полотна по-прежнему остаются, и мнения наших комментаторов о том, с чем это может быть связано, традиционно разделились. Часть из них считают, что виной всему некачественное проведение работ при самой укладке дорожного полотна, кто-то считает, что это связано с нашими суровыми погодными условиями. Но прозвучало и мнение о том, что погодные условия никоим образом на долгосрочность дорожного покрытия не влияют. С климатическими условиями мы сделать точно ничего не сможем, а вот с недобросовестным выполнением дорожных работ и с нерадивыми подрядчиками что-то делать все же нужно.

Александра Братчикова