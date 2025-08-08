АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости до 40 км/ч введут на участке трассы «Псков» под Гатчиной с 11 августа

Дорожные работы ограничат движение на участке трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти с 11 августа по 1 сентября. Скорость транспорта снизят до 40 км/ч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение будет действовать на участке с 67-го по 69-й километр федеральной дороги Р-23 «Псков». На месте организуют реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч.

Причиной станут работы по снятию растительного грунта и его замене на более устойчивый, укреплению откоса. На месте установят водоналивные барьеры, временные дорожные знаки, смонтируют световую сигнализацию.

Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.