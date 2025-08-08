АвтоМир / Дороги

Движение ограничат на части улицы Леона Поземского в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 13 по 17 августа вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Леона Поземского от дома №123к1 до перекрёстка с улицей Ижорского Батальона (со стороны улицы Чудской) в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

На эти дни будет организовано реверсивное движение. В качестве проездов определены улицы Ижорского Батальона и Снятная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.