В Невельском районе завершен ремонт участка дороги в рамках нацпроекта

В рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Невельском районе завершен ремонт участка автодороги Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Работы велись на отрезке с 12-го по 15-й километр трассы. На отремонтированном участке было уложено новое асфальтобетонное покрытие. При его производстве применялись специальные материалы, подобранные с учетом местных климатических условий и транспортной нагрузки. Использованная технология позволяет минимизировать образование ямочности и колейности.

Также подрядчик выполнил комплекс сопутствующих работ: отремонтировал примыкания и съезды, укрепил обочины, привел в порядок автобусные остановки и нанес новую дорожную разметку.

В прошлом году на этой трассе был отремонтирован участок протяженностью 4 километра. Работы продолжатся и в следующем году — запланирован ремонт восьмикилометрового отрезка с 15-го по 23-й километр.

Обновленная дорога улучшит не только транспортную доступность населенных пунктов Невельского района, но и условия для международных перевозок.