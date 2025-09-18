АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 6 октября

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участках 43-44 и 51-52 километров ограничение скорости движения будет действовать на Псков по правой полосе с 8:00 до 17:00. Будет производиться ремонт шумозащитных экранов.

На участке 79-81-79 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Здесь будет производиться подсыпка обочин.

На 158-157-158 километрах трассы ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будет проводиться ямочный ремонт.

На участке 33-37 километров ограничение скорости движения будет действовать в сторону Ленинградской области с 10:00 до 17:00, из-за работ по содержанию локальных очистных сооружений.