На «Полянском» повороте в Пушкинских Горах появились светодиодные фонари

В Пушкинских Горах на недавно установленных опорах освещения на переходе, находящемся на улице Совхозная, и на участке автомобильной дороги Новгородка - Пушкинские Горы, называемом «Полянским» поворотом, появились светодиодные фонари, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

Видео: Оксана Филиппова / Telegram

«На этих участках передвигается большое количество транспорта и пешеходов. К сожалению, были и аварийные ситуации. Пусть наши пути будут безопасными, а дороги светлыми», — написала в своем посте Оксана Филиппова.

Работы выполнили в рамках программы по устройству искусственного наружного освещения автомобильных дорог.