Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о работе над федеральным бюджетом на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, а также о важных законопроектах, рассмотренных Госдумой в ноябре.

Какие предложения в главный финансовый документ страны внесли единороссы? Есть ли в бюджете средства на то, чтобы обеспечить их финансирование? Для чего нужны поправки в закон «О ветеранах»? В чем суть нового партийного проекта «Женское движение "Единой России"»? Нужно ли распространять курортный сбор на Псковскую область?