Культура

Декада знаний пройдет в библиотеках Пскова

Библиотеки Пскова проведут с 1 по 10 сентября «Декаду знаний». В эти дни там будет работать книжная выставка-рекомендация «Ловцам науки», на которой читатели смогут познакомиться не только с новинками полиграфии и с книгами, которые в минувшем году были отмечены наградами разнообразных конкурсов, но и с лучшими краеведческими изданиями, пополнившими городские библиотечные фонды. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке.

1 сентября в библиотеке «Родник» на улице Труда в 11.00 состоится праздничная программа «День знаний, мечтаний, дерзаний», а 3 сентября в 12.00 – информационно-познавательная программа «Я познаю мир».

Юные читатели библиотеки «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово 1 и 2 сентября смогут поучаствовать в информационно-познавательной игре «Мир удивительных наук откроет нам профессор Book». В библиотеке «Диалог» на улице 1-й Посёлочной 1 и 2 сентября школьники смогут пуститься в «Плавание по океану знаний», а в «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург 1-3 сентября – поучаствовать в информационно-познавательной программе «Как найти свою науку».

«Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева» на улице Юбилейной 1-3 сентября зовёт школьников на интеллектуальный час «Что? Когда? Зачем?».



Детская библиотека «Лик» на Октябрьском проспекте проведёт 1-3 сентября «Дни занимательных уроков», а также 2 сентября в 12.00 – праздничную программу «День занимательных уроков», и 3 сентября в 12.00 – литературный квест «Чудеса не понарошку» по книгам издательства «Аквилегия-М».

«Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич» 1 и 2 сентября организует для своих юных читателей квест «Горизонты науки и техники».

Библиотека микрорайона Овсище приглашает школьников 1 и 2 сентября в 12.00 совершить «Первосентябрьское путешествие».

Кроме того, Центральная городская библиотека с 1 по 10 сентября будет проводить акцию «Книга без границ» совместно с волонтёрами школ деревни Паниковичи (Печорский район) села Велье (Пушкиногорский район) и деревни Родовое (Палкинский район).

6 сентября в городских библиотеках пройдёт День чтения книг. В «Библиотеке – Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева» будут читать отрывки из книги Е. Велтистова «Классные и внеклассные приключения необыкновенных первоклассников». В библиотеке «Лик» в 12.00 – книгу Ирины Даниловой «Как Самолетов бегал от пятерок». В библиотеке «Родник» в тот же день в 11.30 дети смогут послушать и обсудить книгу А. Хорта «Али-Баба и сорок прогульщиков». В библиотеке микрорайона Псковкирпич – произведения современных писателей из книги «Смешные рассказы о школе». В библиотеке микрорайона Овсище в 13.30 – рассказы из книг В. Голявкина «Тетрадки под дождём» и Д. Суслина «Валентинка».

8 сентября городские библиотеки проведут День грамотности. В этот день студенты-филологи ПсковГУ приглашают старшеклассников на лингво-встречу «Чистая речь – чистый город» в библиотеку микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В «Библиотеке – Центре детского чтения» пройдёт час истории «Как учили в школе на Руси». В библиотеке «Диалог» в 14.00 - игра «Как хорошо уметь читать».

«Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева» ежедневно с 1 по 8 сентября с 11. 00 до 19.00 будет проводить интеллектуальную акцию «Знаем русский на отлично».

Декада завершится 10 сентября Днем научно-технического творчества «Добрых рук мастерство». В библиотеке «Родник» в этот день в 12.00 будут производиться «Нескучные опыты», в «Библиотеке – Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева» с 11.00 до 19.00 – мастер-класс «Осенний листопад», в библиотеке «ЛиК» в 12.00 – мастер-класс «Добрых рук мастерство», в библиотеке «Диалог» в 14.00 тоже мастер-класс. Кроме того, к Дню научно-технического творчества библиотека «Родник» подготовила выставку «Творческий калейдоскоп», которая продлится всю общегородскую Декаду знаний.