Культура

Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущая Дина Дабришюте поговорила с гостьей студии – директором Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталией Дубровской – о том, что музейным сотрудникам удалось сделать за прошлый год, чем они порадовали гостей Изборска на новогодних праздниках, а также о планах на 2023 год.

– Наталия Петровна, хочется поговорить и о планах на этот год, и о том, что удалось сделать в прошлом году. Хотелось бы услышать живые цифры, чтобы понимать масштабы работы музея-заповедника, который отделился от Псковского. На какой уровень вышла продуктивность, насколько вам комфортно работать, насколько вы сами довольны результатом?

– Подводя итоги только новогодних праздников, могу сказать, что статистика у нас достаточно интересная. Мы знаем, что псковичи и гости очень любят в выходные дни приезжать в Изборск, это такое путешествие, которое можно себе позволить всегда. За новогодние праздники гостями было съедено 2230 блинов и выпито 126 литров нашего любимого травяного чая, заготовленного в Изборско-Мальской долине. А вообще, если переходить на цифры, то музей-заповедник посетило около 13 тысяч человек. Это достаточно серьезный результат, потому что все-таки мы не Псков, не областной центр. И публика едет в основном за впечатлениями в Печоры. А мы стоим на дороге к городу. И, наверное, где-то 30% гостей попадают как раз в музей-заповедник «Изборск». Ну и мы, конечно, очень рады, ведь место у нас необыкновенное.

Большое количество выставок появилось в этом сезоне. Мы завершили строительство выставочного зала, и 19 декабря, в Николу Зимнего, митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил наше новое здание, и мы открыли выставку «Россия. Истоки».

В чем его особенность: это специализированный большой выставочный зал для выставочных проектов, в том числе межмузейных на нашей территории. Его площадь составляет 750 квадратных метров, он приспособлен для того, чтобы привозить выставки. Он удобен для работы с музейными коллекциями. Мы долго о нем мечтали, строили, строили, наконец построили, как говорит наш всеми любимый герой.

Это проект, который в сердце каждого сотрудника нашего музея. Мы вообще готовились открывать зал с другой темой – «Русская зима». Казалось бы, вот началась зима, и нужно открыться большим серьезным красивым зимним выставочным проектом. И он у нас уже был готов. Но после выступления нашего президента и владыки Тихона мы пересмотрели концепцию, ведь особенность нашего сегодняшнего момента такова, что истоки и корни наши, историческое, героическое прошлое, наша крепость духа – вот что должно сейчас звучать. И поэтому мы обратились за поддержкой в научно-исследовательский музей Академии художеств в Санкт-Петербурге. И из фондов, которые годами собирались в музее Академии художеств, мы привезли огромные исторические полотна. И когда вы делаете первый шаг в нашем новом выставочном зале и видите классическую живопись, вы понимаете, что за вами стоит наш Санкт-Петербург – культурная столица, – наша российская культура. Это действительно масштабные исторические полотна. Там представлены вот работы и Нестерова, и Сурикова, и Кустодиева, и Чистякова. И это торжество российской культуры. Мы представили там также и русские орнаменты со всех уголков страны, собранные художниками в XIX веке. Частный музей представил нам уникальную коллекцию российских изразцов. То есть это действительно проект, который будет интересен широкому кругу публики.

К сезону мы подошли очень серьезно и подготовили его настолько, что каждые выходные что-то в музее происходит. Если вы приезжаете с семьей, с ребенком, то, гуляя по нашему музейному кварталу, можно заглянуть в каждый домик, согреться. Проходят мастер-классы, лекции. Все выходные заполнены большим, большим, серьезным выставочным проектом. Его поддержал комитет по по туризму Санкт-Петербурга. Он также прозвучал и во многих туристических фирмах Санкт-Петербурга. Мы очень плотно работаем и с нашими псковскими фирмами.

В этот холодный сезон это еще и большой плюс, что в Изборске можно не только прогуляться на свежем воздухе, но теперь еще и посетить большие музейные залы. Вы заходите в маленький такой традиционный домик и попадаете в большое выставочное пространство. Гуляете там, как в столице, час смотрите экспозицию, а потом снова через этот маленький домик выходите и попадаете на традиционную изборскую улочку. И я очень благодарна всем сотрудникам, кто принял участие в украшением нашего музейного квартала, есть что посмотреть. Поэтому приезжайте, приглашаю.

– Наталия Петровна, хотелось бы спросить подробнее про «Русскую зиму». Как долго она будет длиться? И как выставка за новогодние выходные себя показала, что говорят посетители?

– У нас есть книга отзывов, она в открытом доступе. Первым нас с выставочным проектом «Россия. Истоки» поздравил Сергей Вадимович Степашин из палестинского общества (Императорского православного палестинского общества – ред.). Мы его поздравление представляем публике. Отзывы самые теплые, серьезные, и мы понимаем, что это действительно очень нужный сейчас и актуальный проект. «Русская зима» это, конечно, не прогноз погоды, ведь Изборск прекрасен в любую погоду. Поэтому приезжать всегда нужно. Плохой погоды у нас не бывает. Программа заканчивается Прощёным воскресеньем, то есть Масленицей. И, конечно, все самые яркие, самые интересные мероприятия еще впереди. Причем в этом году мы впервые стали делать кулинарные мастер-классы, расписывать пряники, и даже наши повара согласились открыть самый страшный секрет изготовления наших традиционных тонких, очень вкусных, от которых невозможно поправиться, блинов. А без блинов изборской Масленицы просто не бывает.

– Заинтриговали. Перед тем, как приступить к обсуждению ближайших праздников и планов, мне хотелось бы еще немножко оглянуться на прошлый год. Согласна с тем, что Изборск прекрасен в любую погоду, но есть ли у вас понятие «туристического сезона» или к вам ездят реально круглый год и всегда находят что-то интересное?

– К сожалению, у нас есть понятие «сезона» и «несезона». И, конечно, летний сезон – это такой очень яркий, красивый сезон, когда негде даже машину поставить на улицах Изборска, также и в Масленицу у нас происходит. Туристический поток идёт неравномерно, но это, наверное, касается многих подобных туристических мест и музеев, которые расположены за городом. Потому что в городе всегда немножечко ровнее сезонная посещаемость. У нас лето – это самый самый высокий сезон: июль и август – пик.

Около 400 тысяч туристов мы приняли прошлом году. Цифра достаточно серьезная. До допандемийного уровня ещё не дошли по туристическому потоку. Но я думаю, что это вполне реальная цель, потому что мы становимся с каждым годом все популярне. В том числе и благодаря поддержке ПАО «Транснефть», которые помогли нам построить выставочный зал и воплотить в жизнь нашу мечту. Построить такой масштабный зал было, в общем-то, непросто, потому что у нас охранные зоны и определенные условия. Проект достаточно талантливый, он вписался в ландшафт исторической улицы.

– А в целом вы ощутили в этом первом послепандемийном году, что люди соскучились по вам?

– Да, конечно. Самое главное, что мы соскучились. Я вспоминаю самые первые дни, когда нам разрешили работать. По-моему, это незабываемо, это такое, как будто первый раз выходишь на работу. Особенно приятно было наблюдать, как коллеги общаются с нашими гостями. Как будто к нам приехали друзья, родственники откуда-то издалека и мы давно не виделись. И просто глаза блестели у всех экскурсоводов и туристических фирм. Мне не хочется, чтобы такое повторялось. Очень трудно начинать все с самого начала: раскручивать, казалось бы, старый хорошо известный музей и маршрут шаг за шагом. И я очень благодарна коллегам, потому что, знаете, один в поле не воин. Сейчас у нас работает очень сильный, дружный коллектив. В него вписались и выпускники нашего университета, ребята, которые учились и выросли здесь, в Пскове, и приняли для себя решение, что они остаются и будут работать в музее-заповеднике «Изборск».

Мы стали действительно отдельным самостоятельным юридическим лицом, каким и были всегда. Потому что у нас свря концепция развития музея, у нас свои цели, свои задачи. Изборско-Морская долина – это единый заповедник. И задач у нашего заповедника очень много. То есть музей заповедник это сейчас действительно отдельный самостоятельный музей. Но кто помнит историю, еще в 1996 году постановлением правительства мы так и создавались. То есть все вернулось на круги своя.

– Ну, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Встретили вы его, судя по всему, его хорошо. У вас новый выставочный зал, новые интересные проекты. И вот вы уже немножко анонсировали очередную череду праздников. Расскажите подробнее, что будет?

– После Масленицы мы будем потихоньку готовиться уже к летнему сезону. У нас запланированы все наши традиционные фестивали: «Исаборг», «Железный град», «Словенское поле» – фестиваль исторической поэзии – и фестиваль бардовской песни «Изборская крепость». Мы надеемся, что в этом году тоже удастся провести в музее-усадьбе Сигово «Сетомаа. Семейные встречи». То есть все по плану, которого мы строго придерживаемся. Ну и, конечно, праздники отменить невозможно: День музеев, Ночь искусств. В общем-то все наши любимые праздничные мероприятия пройдут у нас, я надеюсь, как всегда, на высоком уровне, а самое главное в кругу добрых друзей музея и наших гостей со всех уголков страны.

География посетителей нашего музея обширная, и это тоже благодаря тому, что очень удачно прошел на наших площадках такой яркий проект Министерства культуры – «Волонтеры культуры». До сих пор этот проект как общественное движение продолжается. Периодически к нам обращаются волонтеры с вопросами, чем нам нужно помочь, чем они могут помочь? «Вы знаете, мы для себя планировали, что приедем в Изборск, обязательно погуляем, мы чем-то вам поможем», – сообщают они. Вот это действительно очень приятно.

– Если говорить о сотрудничестве, какие у вас есть планы, с кем вы поддерживаете тесные отношения? И как результат этих отношений могут оценить посетители музея?

– Мы очень дружим с музеем-памятником «Исаакиевский собор», музеем-заповедником «Кижи», музеем Великого Новгорода, Смоленска, Костромы, Ярославля. Вот в Казань полетел самолет из Пскова, и мы уже познакомились с директорами местных музеев и надеемся, что в ближайшее время коллеги приедут. Кто-то уже приезжал из музея имени Державина, все это отразится на наших межмузейных проектах и выставочной работе.

Ко Дню России готовим большой проект «Изборский хоровод», где будут представлены костюмы не только русских, не только сето, но и народные костюмы из крупнейших музеев страны, с наших приграничных территорий. Часть коллекции мы уже привозили, в этом новом выставочном зале мы хотим проект уже летом повторить.

Выставка «Россия. Истоки» закончит работу 26 февраля, и сразу же, фактически в первые дни марта, мы открываем выставку «Непобедимая красота», посвященную работе мастерской церковной живописи под руководством академика Крылова Александра Константиновича. Это серьезнейший проект, где мы говорим, что нашу культуру, нашу традицию победить невозможно. Не только то великое искусство, которое нам передают наши предки, но и наша молодежь, которая изучает искусство и продолжает наши традиции. И институт Репина, и Академия художеств воспитывают поколение за поколением наших будущих великих русских художников.

Конечно, этот год Псковская область празднует как год юбилейный нашей крепости духа, нашей твердыни: Псково-Печерскому монастырю исполняется 550 лет. Мы находимся в Печорском районе. И мы очень благодарны предыдущему поколению, которое сохранило для нас уникальную коллекцию. Наши коллеги-музейщики, кто работал до нас, собрали коллекцию фотографий. Есть негативы, которые переданы семьей реставратора Бориса Степановича Скобельцына. Тогда еще съемки были на аэроплане, не на дронах, как сейчас популярно. Поэтому уникальные фотографии Псково-Печерского монастыря будут представлены в проекте «Крепость духа».

Также ожидается и весенняя научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». В апреле мы планируем открыть очень серьезный проект, который просто идет от сердца каждого изборянина, – «Корсунская легенда». Это проект готовим вместе с музеем «Исаакиевский собор». Мы знаем, есть чудотворная икона, которая спасала жизни многих ленинградцев во время блокады. И дорога сердцу многих в Петербурге. А еще мы дружим с музеем «Херсонес Таврический» и надеемся, что вот презентацию этого уникального музея мы тоже сможем показать в новом зале.

На 23 февраля мы также готовим серьезную выставку. Впервые будем представлять молодых художников, которые ездят, если так можно выразиться, на пленэры на Донбасс. Это выпускники Академии имени Глазунова, выставка «Донбасс. Герои».

Вообще нужно сказать, что четыре крупных выставочных проекта нашего музея вошли в общий каталог выставок всех музеев, которые входят в управление Министерства культуры Российской Федерации. Это серьезные достижения. У нас будет 36 выставок, из них 6 очень крупных. И вот из таких серьезных выставок четыре выставки входят в состав масштабного Всероссийского выставочного каталога.

Когда строился зал, мы понимали, что он нам был жизненно необходим для того, чтобы воплотить все эти идеи. Теперь у нас есть большая площадка, которая не должна стоять пустой. И в Изборске любят проводить и мероприятия, и конференции, и наши партнеры по культурной деятельности и бизнесу в том числе.

– Наталия Петровна, такой вопрос. Вы рассказали о проектах, рассказали о том, что привозят к нам. А вы куда-нибудь что-нибудь отвозите?

– Да, сейчас у нас работает две выставки в Петербурге. Одна выставка в Исаакиевском соборе – икона «Деисус» из церкви Сергия Радонежского. Вот вы понимаете, какая там проходимость? И в экспозиционных залах разницы историческая музея памятника «Спас на Крови». Там уникальная коллекция живописи Павла Дмитриевича Мельникова. То есть пейзажи хорошо нам всем известные. У нас была целая экспедиция по Югу. И, конечно, такие проекты еще впереди. Но это сложно, конечно, вывозить экспонаты. Но учимся.

– Я хочу пожелать вам и нам, чтобы в Изборске понятие туристического сезона вообще исчезло навсегда, чтобы люди туда приезжали в любое время года, в любую погоду, в хорошем настроении и большими количествами.

– И я к этому присоединяюсь. Тем более что у нас для этого сейчас есть все самое необходимое, музей стал федеральным учреждением. А это что значит? Это значит, что все дети посещают наш музей теперь бесплатно. И у нас действует «Пушкинская карта» для молодежи, и можно провести целый день в Изборске по «Пушкинской карте». Конечно, всех приглашаем, приезжайте, до встречи в Изборске.

Беседовала Дина Дабришюте