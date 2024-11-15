Культура

Александр Борисов: Изборск – один из главных музеев Псковской области

Изборск – один из главных музеев, которые расположены на территории Псковской области. Об этом председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Цель подписания соглашений о сотрудничестве с главными музеями региона одна – это сотрудничество, ведь все мы делаем общее дело. Изборск – один из главных музеев, которые расположены на территории Псковской области, где, действительно, можно прикоснуться к истории, и к военной истории в частности. Казалось бы, музей работает с застывшими формами передачи информации, но мы видим, что и в музейном деле есть свои новаторы, новые наработки. Начала работу выставка, посвященная академику Седову, благодаря которому мы можем прикоснуться к тем находкам, которые были обнаружены на изборской земле. Хочу поблагодарить директора музея Наталию Петровну Дубровскую, которая руководит этим прекрасным музеем, ее коллег. Сегодня мы подписали с ней соглашение. Я уверен, что нас ждет много совместной интересной работы», – сказал Александр Борисов.

Отметим, недавно Российское военно-историческое общество заключило соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Изборск».

Также Александр Борисов посетил выставку «Изборск – открытый город», посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Седова (1924–2004).

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Ранее аналогичное соглашение было подписано с Псковским музеем-заповедником.

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Кроме того, Александр Борисов выступил в Пскове с лекцией «Потягнем за Отечество!», организованной Псковским региональным отделением РВИО.