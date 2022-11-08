Политика

Депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова стала гостем программы «Гайд-парк». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 ноября. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о депутатской деятельности, основных решениях, принятых на недавней сессии регионального парламента, о проблемах 6-го округа и путях их решения. Также речь шла о развитии территориального общественного самоуправления, помощи Донбассу и мерах поддержки мобилизованных.