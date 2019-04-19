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«Акценты» Донецкого: Предбанкротный автопарк, карма омбудсмена Шахова и «Неледовое побоище»

19.04.2019 18:31|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Да вы, батенька, банкрот! В Арбитражный суд поступило заявление от фирмы из Санкт-Петербурга с требованием признать «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным.
Карма омбудсмена. Насколько эффективно защищаются права человека в Псковской области?
Несобытийный туризм. Что происходит с псковскими фестивалями?

Пока широкая общественность оплакивает горючими слезами пепелище Нотр-Дам де Пари и спорит о политическом будущем президента-комика (а в том, что на Украине в грядущее воскресенье победит именно Зеленский, похоже, никто уже не сомневается), предлагаю обратиться к нашим местным «информационным баранам», а именно к новости об очередных судебных претензиях к многострадальному ГППО «Псковпассажиравтотранс», ситуация на котором входит в, так сказать, шорт-лист нескольких наиболее резонансных и долгоиграющих тем, так или иначе определяющих медийную, а значит, и политическую «повестку дня» региона.

Здесь, как говорится, отскочу немного вбок и напомню, что примерно с конца прошлого-начала нынешнего года информационную картину Псковщины составляют несколько скандальных историй с продолжениями: жаркая, зачастую переходящая на личности, дискуссия вокруг строительства в Моглино химзавода «Титан-Полимер»; предстоящее объединение под одной юридической крышей и единым брендом Изборского и Псковского музеев-заповедников; как оказалось, чрезвычайно «скандалоёмкая» мусорная тема.

Сюда же можно отнести и непростую ситуацию на госпредприятии «Псковпассажиравтотранс», которое лихорадит все последние годы и от эффективного функционирования которого во многом (без всяких преувеличений) зависит качество жизни псковичей. Все эти резонансные темы то ярко высвечиваются в связи с тем или иным информационным поводом, то на время как бы уходят в тень, однако остаются важным фактором общественно-политической турбулентности в регионе, и понятно, почему: все это насущные вопросы каждодневного существования тысяч жителей.

Ну вот, казалось бы, судьба музея должна волновать исключительно музейщиков. Ан нет, без современного музея-заповедника невозможно сегодня представить туристический потенциал такого исторического региона как Псковский край с его пятью тысячами объектов культурного наследия. Мы каждый день выбрасываем мусор и не можем не интересоваться, что там сейчас происходит между мусорным регоператором и подрядчиком — фирмой «АСПО», кто кому чего должен? А уж воздухом мы дышим равно все вместе, скопом, начиная от самого большого начальника до последнего бомжа, и от молекулы какого-нибудь вредного вещества не спрячешься за высоким забором шикарного особняка. Поэтому быть или не быть в восьми километрах от Пскова химзаводу «Титан-Полимер» волнует всех, кто не равнодушен к своей жизни и будущему своих детей и внуков.

Также многие из нас ежедневно пользуются общественным транспортом в городе и не только, и новость о том, что какая-то компания из северной столицы требует в суде признать «Псковпассажиравтотранс» банкротом, не может не тревожить всякого человека, для кого автобус — отнюдь не роскошь, а единственное средство передвижения. Тем более, что слухи о предстоящем банкротстве и переходе госпредприятия в частные руки и так постоянно циркулируют по соцсетям. Мол, придут злые капиталисты и половину невыгодных им маршрутов тупо отменят, и будете за проезд платить таксистам либо добираться на своих двоих. У нас и так государство склонно сбрасывать с себя социальные обязательства, как змея сбрасывает ненужную ей кожу, а тут вопрос упирается не в «шашечки», а в то, что нужно ехать. Особенно в сельской местности: школьникам — в школы, взрослым жителям — в больницы или на работу, и так далее. Да и горожан транспортный коллапс в связи с гипотетическим банкротством, мягко выражаясь, вряд ли обрадует.

Поэтому вопрос совсем не праздный: так что там с возможным банкротством? Многолетний партнер главного транспортного предприятия области — ООО «Нафтэн» из Санкт-Петербурга направило в Арбитражный суд региона заявление с требованием признать ГППО «Псковпассажиравтотранс» банкротом. Сумма исковых требований – два миллиона 650 тысяч рублей. «О! Всего-то! - Заявит скептик. - Да это же такому крупному предприятию, как «Псковпассажиравтотранс», словно слону дробина. Обычный и рутинный спор двух хозяйствующих субъектов по долгам за предоставленные услуги». (Поясню, что питерская компания «Нафтэн» специализируется на поставках автомасел, технических жидкостей для автотранспорта, автохимии и аккумуляторных батарей).

Проблема, однако, в том, что у «Псковпассажиравтотранса» с «Нафтэном», выразимся осторожно, давние «непонятки». Суммы контрактов исчисляются миллионами рублей, тогда как, судя по наличию исковых требований, обязательства по оплате поставленного товара покупатель, то есть «Псковпассажиравтотранс», исполняет ненадлежащим образом. Такой вот типичный бизнес по-русски, со скобарским акцентом. И это при том, что вот уже дольше, чем полгода предприятием руководит «эффективный менеджер» из столицы Николай Киянец.

Крупнейшее транспортное предприятие области продолжает «лихорадить», и, судя по всему, эта «опупея» надолго.

То митинг работников, организованный профсоюзами, то долги по зарплате, то оптимизация, то ситуация вокруг московской фирмы «Стартранс», которая с 15 марта, согласно предписанию контролирующих органов, должна была покинуть автобусные маршруты №22 и №30, а на деле беленькие «душегубки» продолжают возить псковичей, и псковичам в эти «душегубки» не вбиться, потому как не годятся микроавтобусы для большого города.

А ведь приличный и удобный для пассажиров транспорт - это наиважнейшая составляющая комфортной городской среды, о которой так любят порассуждать наши начальники с высоких трибун и из своих уютных кабинетов. Набивший уже оскомину рефрен про грядущую Ганзу можно забыть, но никогда не поздно повторить другую присказку: «Начальники приходят и уходят, а нам тут жить».

Вчера уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов дал большую пресс-конференцию, проинформировав журналистов, а благодаря им и жителей Псковской области, о своей текущей деятельности и последних резонансных делах, что дает повод порассуждать об институте омбудсменов на Псковщине вообще.

Официальных, то есть на зарплате из бюджета, омбудсменов у нас, напомню, трое: вышеупомянутый г-н Шахов защищает права всех поголовно; Наталия Соколова — детей; Аркадий Мурылев — предпринимателей и бизнеса в целом. Насколько эффективно защищают, судить, разумеется, защищаемым. Остальным гражданам работа омбудсмена не видна. Что можно сказать об эффективности, пока самолично с какой-то трудной жизненной ситуацией не столкнешься, не узнаешь, почем фунт лиха? В силах ли тебе помочь чиновник на зарплате, или дело обойдется публичным постом в Фейсбуке или очередным брифингом для журналистов?

Вот, допустим, Дмитрий Шахов считает грубейшим нарушением прав человека откладывание строительства дороги к себежской деревне. Об этой «вялотекущей» вот уже пять лет истории г-н Шахов и рассказал на пресс-конференции. Подробности такие: в Себежском районе злостно не исполняется решение федерального суда, который поддержал требования граждан о постройке дороги до сельского населенного пункта. Цитирую омбудсмена: «Деятельность местной власти по неисполнению решения суда в течение длительного времени является грубейшим нарушением прав. Ситуация вызывает удивление и недоумение».

Ну а дальше что? Можно удивляться и недоумевать сколько влезет, но картинка-то более чем показательная. История длится пять лет, Волга по-прежнему впадает в Каспийское море, а дороги до деревни как не было так и нет. При этом главу Себежского района уже неоднократно штрафовали за неисполнение решения суда, а омбудсмен Шахов, в случае продолжения эпопеи с неисполнением, грозит еще и уголовным преследованием для ответственных лиц.

Повторюсь: и что? Вряд ли глава Себежского района Леонид Курсенков препятствует строительству дороги по злой воле, как Баба-Яга из детского мультфильма, либо из чувства лютой ненависти к жителям. Скорее всего, у района элементарно не хватает денег. И можно дальше сотрясать воздух, но пока в бюджете (уж не знаю какого уровня — районного или областного) эти деньги не появятся, дорогу не построят.

С другой стороны, возможно и хорошо, что имеется у нас такой специальный человек на зарплате, обязанность которого эти самые вопросы поднимать.

Или взять другую проблему — жалобы заключенных на действия сотрудников ФСИН. Известно, что постоянный мониторинг работы следственных изоляторов и исправительных колоний занимает значительную часть функционала уполномоченного по правам человека, и Дмитрий Шахов эту важную работу осуществляет, проводит проверки пенитенциарных учреждений, встречается с заключенными под стражу, беседует с ними.

Так вот, в 2018 году в адрес омбудсмена поступило 22 жалобы на действия сотрудников ФСИН, в 2017 году - 21 жалоба, и за каждой такой жалобой — какая-то непростая ситуация и живой человек, несмотря на то, что он преступник. Половина из этих жалоб - на нарушения прав в сфере здравоохранения. То есть все, что касается обеспечения лекарствами и медицинской помощью, а также заболеваний, дающих основание для освобождения от наказания. И каждую жалобу необходимо рассмотреть, и по каждой принять ответственное решение.

Другими словами, вопросы все более чем серьезные, и для многих людей важность работы омбудсмена очевидна. А если еще и вспомнить русскую пословицу про «суму да тюрьму», от которых «не зарекайся», так и вообще придешь к выводу, что сбрасывать с «парохода современности» институт омбудсмена в России все-таки не следует. Мало ли что? Может, и омбудсмен когда-нибудь конкретно и персонально именно тебе пригодится.

И я завершаю. На этой неделе все, кто не равнодушен к родной истории, отметили симпатичную дату - 777 лет со дня Ледового побоища, в связи с чем в субботу, 20 апреля, в деревне Самолва Гдовского района, состоится 13-й по счету фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище-2019». На берегу соберутся более ста реконструкторов из военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Воркуты и, разумеется, Пскова.

Что интересно: добираться до места реконструкции события 777-летней давности предлагается исключительно на личном автотранспорте, поскольку общественный туда не ходит. И эта подробность, согласитесь, весьма символична. Что позволяет сделать глобальные обобщения о фестивальном движении на Псковщине в целом и его не очень завидной судьбе. Одних фестивалей уж нет (например, Довлатовского «Заповедника» и «Крещендо»), а те — далече и мало доступны для широкой публики.

Напомню, что в недалеком прошлом официальные культуртрегеры делали особую ставку как раз на событийный туризм, в том числе связанный и с развитием фестивалей военно-исторической реконструкции, таких как «Хельга» или «Исаборг». Де, в каждом сезоне будет по одному-два крупных события, привлекающих в регион массы туристов.

Однако в последнее время мы если что и имеем, так это только поводы для скандалов: кто у кого что «отжал»?

Не буду вдаваться в детали, но в сводках «отжатия» фигурируют как персоналии, так и организации, вплоть до комитета по культуре, а в реальности мы имеем уже не событийный туризм, а все больше сугубо экскурсионный, что, конечно, тоже хорошо, а вот для жителей, страдающих сенсорным голодом, — не очень. Будет у псковичей достойная и насыщенная культурная жизнь или нет? До недавних пор многим казалось, что она есть, а теперь вот — под большим вопросом.

За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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