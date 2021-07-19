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Общество

Великолукскую полицию возглавил Сергей Орел

19.07.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Подполковник полиции Сергей Орел назначен начальником ОМВД России по городу Великие Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нового руководителя личному составу отдела представил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Начальник управления отметил, что Сергей Орел обладает немалым опытом практической деятельности, ранее возглавлял МО МВД России «Великолукский». С учетом предстоящей избирательной кампании и комплекса мер, активно реализуемых в регионе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, ему вместе с подчиненными предстоит решать ряд ответственных задач по обеспечению правопорядка, общественной безопасности и строгому соблюдению законодательных норм, в том числе в сфере интернет–пространства.

Также Алексей Овсянников поблагодарил за проделанную работу врио начальника ОМВД России по городу Великие Луки Василия Федорова.

Принявший участие во встрече начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Сергей Ащеулов проинформировал собравшихся о том, что группу великолукских полицейских поощрили за активное участие в ликвидации последствий урагана, прошедшего недавно на территории южных районов области.

С добрыми напутствиями в адрес нового начальника ОМВД обратился исполняющий полномочия главы города Великие Луки Сергей Гусев. От себя и от лица главы города Великие Луки Николая Козловского он пожелал ему удачи и крепкого здоровья. Сергей Гусев отметил, что городские власти будут и впредь оказывать все необходимое содействие полицейским в их работе по предупреждению и раскрытию противоправных проявлений, защите конституционных прав граждан.

Сегодня новый руководитель был представлен и сотрудникам МО МВД России «Великолукский». Им стал подполковник полиции Сергей Рыбаков.

Теги: #великие луки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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