Общество

Псковский губернатор предупредил о возможном ухудшении эпидобстановки

Эпидемиологическая обстановка в Псковской области может ухудшиться. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Прибалтике зафиксирован двукратный прирост суточной заболеваемости коронавирусом. Готовимся к возможному ухудшению эпидобстановки», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, в Псковской области за сутки выявили 90 случаев заражения коронавирусом, всего - 47 697. Умерли с начала пандемии в регионе 703 пациента. Выздоровели 41 421 человек (+130 за сутки).