Общество

В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем

Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», - сказал Кузнецов журналистам.

Он отметил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний - таких как сердечно-сосудистые, онкологические, болезни системы пищеварения, пишет РИА Новости.

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Кроме того, рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году, пояснил Кузнецов.