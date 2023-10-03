Общество

Минфин поддержал продажу алкоголя онлайн

Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Вы знаете, тема [продажи алкоголя в интернете] у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», - сказал он.

Глава Минфина полагает, что запуск онлайн-продаж алкоголя несет с собой больше плюсов, чем минусов. А контроль за такими продажами позволит бороться с сайтами, которые торгуют «паленым» алкоголем, пишет ТАСС.