Общество

«Зверьё моё»: Испанская экзотика и мощнейший интеллект

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 сентября. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица питомника «Choco Fairy Tale» Марина Фёдорова и один из её подопечных Архип.

Речь шла об особенностях лабрадоров, папийонов и испанской водяной собаки. Как представителям «экзотической» породы живётся в условиях Северо-Запада? «Дреды» Архипа от природы или рукотворные? Кому больше подойдут собаки-«бабочки», и почему пёс не обязательно должен быть крупным? Представители какой породы лучше уживаются с кошками? Почему при выборе питомца важен образ жизни? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

Лабрадор, папильон и испанец - главные отличия

- Марина, расскажите для начала о вашем спутнике, кого вы нам привели?

- С великим удовольствием представлю своего спутника. Это испанская водяная собака по кличке Архип. Ему два с половиной года.

- Кто ещё есть в питомнике кроме Архипа?

- Кроме этой породы у нас в питомнике есть лабрадоры, папийоны и леон бергер - молодой красивый человек.

- Сколько всего собак на вашем попечении?

- Много.

- Перед эфиром вы упомянули, что есть и ветераны.

- Да, в питомнике есть ветераны. Старшему практически 14,5 лет. Ветераны у нас живут на особом почете, мы их уважаем, холим и лелеем. К доктору на профилактические осмотры водим, стараемся продлить их жизни, сделать комфортнее.

Фото сделаны с разницей почти в 12 лет

- Честно говоря, набор немножко неожиданный. Почему вы вообще решили создать питомник и почему именно эти собаки?

- С собаками связана вся моя жизнь. Всё начиналось ещё в раннем детстве, у нас всегда были дома собаки. У нас с супругом сперва жил французский бульдог, потом ротвейлер. Последний прожил 10 лет, и после этого было принято решение завести лабрадора. Ну и начали потихонечку строить свой питомник. Сначала были только лабрадоры, потом мы захотели маленькую собаку, но такую, которая обладает очень мощным интеллектом, не уступающим лабрадорам. Стали изучать и остановились на прекрасной породе папильон. Собака маленькая, компактная, весёлая и ни грамма не уступает по мозгам крупным породам. Спустя 10 лет мы пришли к испанской водяной собаке. Случайных встреч не бывает: я познакомилась с заводчиком, очень удивилась и стала изучать эту породу. Поняла, что я заведу себе эту собаку, и в питомнике появилась третья порода.

- Поговорим об особенностях каждой из них. Лабрадоры - что их отличает?

- Это всем известная собака. Спасибо Владимиру Владимировичу (Путину, президенту РФ - прим. ред.), наверное, самая большая популярность лабрадора началась после того, как у него появился Конни. Лабрадор - это довольно-таки старая порода. Родоначальниками были англичане. Эта собака обладает очень веселым нравом, очень дружелюбная, замечательный компаньон с прекрасными рабочими качествами. Среди них есть охотники, есть те, кто состоит на службе, они все очень прекрасно работают, включают нос. Но надо учесть, что лабрадор - это очень весело. Он всё время жизнерадостный, темпераментный, и не каждому, возможно, такое подойдёт. Но эта собака обладает мощнейшим интеллектом, и те, кто один раз её завёл, и они сошлись по характерам, поняли, что это их порода, остаются преданными ей практически всю жизнь.

- По моим наблюдениям, это одна из самых популярных служебных пород?

- Вообще лабрадор относится к охотничьим породам, не декоративным. Все собаки делятся на породные группы. Лабрадоры – это охотники, на подачу птицы, у них очень мягкая хватка.

- При этом лабрадоры - выходцы из вашего питомника - проходят службу в областном управлении МЧС, МВД.

- Да, это наша гордость, наши выпускники. Они выполняют свои нормальные собачьи функции, то, для чего в принципе и были выведены, занимаются своим делом. Единственная собака в области, которая работает по поиску людей в МЧС, - это наш выпускник. Много наших собак служат в МВД, на таможне.

- Теперь о миниатюрных собачках: папильоны или папийоны, как правильно говорить? В интернете встречаются разные названия.

- Можно говорить и так, и так. Это собака французского происхождения, тоже очень старая порода - была при дворце в XIV-XVI веках. На французский манер, конечно же, мы говорим «папийон».

- Что отличает эту породу?

- Для меня это очень веселая, темпераментная собака, абсолютно здоровое и весьма умное животное.

- Теперь поговорим о породе, которую сегодня представляет наш гость. Мне кажется, это экзотика для нашего региона.

- Не только для региона, это экзотика для нашей страны. Но в некотором количестве эта порода уже представлена. Испанская водяная - уникальная аборигенная собака. То есть, селекционеры туда никаким образом не совались, участия в выведении не принимали. История породы началась в Испании. У этой собаки абсолютно уникальная шерсть. Они рождаются в каракуле, и со временем шерсть образует такой вот удивительный дред. Без подшерстка, небольшие. Это рабочая сельская собака, которая пасет скот, достает сети и тоже обладает мощнейшим интеллектом.

- То есть, вот эти кучеряшки не искусственно созданы?

- Нет, это не мое рукотворное дело. Это природа постаралась.

- А щеночки рождаются, прямо как игрушечные?

- Да, как игрушечные - каракулевые.

- Вы сказали, что все три породы отличает высокий интеллект. Для чего их чаще берут? «На диван» или в других целях?

- Папийоны - это девятая породная группа, декоративные собаки. Конечно, чаще всего их берут на диван, как компаньона. Удобно: маленькая собака, которую можно взять в салон самолета, она прекрасно путешествует, составляет вам компанию. Папийоны выносливые: будете по горам ходить - она с вами, будете на сапе кататься - тоже с вами. Многие с ними занимаются, в том числе моими выпускниками: кто-то пляшет, есть много всяких спортивных дисциплин. Многие занимаются танцами с собаками, аджилити с папильонами. Они очень скоростные и успешные в этом деле. Водяные - это экзотика, как бы то ни было, и чаще всего их берут те, кто хочет иметь уникальную собаку в своих руках. Некоторые занимаются с ними ноузворком, аджилити. кто-то тоже с ними пляшет. Важно понимать, что испанская водяная - не простая порода. Пока не познакомится с вами, она будет немножко насторожена, недоверчива. Но как только познакомится, будет вашим лучшим другом. Эти собаки - прекрасные охранники, сторожевые, они очень бдительные и прекрасно выполняют свои функции.

- У водяных есть ещё какие-то нюансы, о которых стоит знать?

- Это здоровое и очень-очень весёлое животное. Собака, которая требует ранней социализации - чем раньше вы взяли щенка, тем лучше.

- Ухаживать за испанской водяной тяжело?

- Если вы будете держать собаку в такой шерсти, как у меня, то в нашем климате могут возникнуть определённые трудности. Потому что у нас большая влажность, он очень любит быть на улице в любое время, у него нет подшёрстка, поэтому намокает. Соответственно, его довольно проблемно просушить. Большинство владельцев держат их в шерсти 3-4 сантиметра, она только начинает заворачиваться в очень приятный локон.

- Я видела в интернете фотографии таких собак, и у них не всегда завязаны бантики. Без него Архип что-то видит?

- Конечно, бантик для того, чтобы он вас лучше видел. Но он видит и без него, ему шерсть не мешает. Мы живем за городом, и супруг очень любит с ходить с ними в лес, бегать - и в темноте, при таком раскладе, они видят немножечко хуже. А ещё они прекрасные пловцы. Лабрадоры тоже этим отличаются. Папильоны, поскольку живут в такой компании, тоже прекрасно плавают и ныряют.

- Про папильонов читала, что есть у них один нюанс, как у многих маленьких собачек: они могут громко и не очень приятно лаять. Или это всё-таки от воспитания зависит?

- Да, такое есть. Они звоночки, особенно если они в стае. Поскольку у меня не одна собака, дома шумно. Они тоже на любой шорох шумят.

- То есть, надо быть готовым, что они не будут молчать.

- Да, но это не шпицы, те намного громче и звонче, нежели папильоны.

О дружбе, популярности и ответственности

- Какая из имеющихся у вас пород сегодня наиболее популярна?

- Наверное, лабрадор. И очень радует, что становится много папильонов. Когда у нас строился питомник, и мы только начали заниматься этой породой, их были единицы. Сейчас их знают многие, это очень приятно. Эта порода, правда, уникальна, все, кто заводит себе папильона, обычно остаются довольны выбором. Есть такой стереотип, особенно у мужчин, что собака должна быть большая, маленьких они не рассматривают, «это не то». Но, как только появляется в семье эта маленькая собака, все их взгляды совершенно меняются.

- А кто из представленных в питомнике пород лучше уживается с кошками? Наверное, папийоны - они поменьше?

- Они все спокойно уживаются с кошками. У меня в доме три кота, их никто не трогает. Хотя наш товарищ из предыдущего помёта не ужился: коты его не любят, он не любит котов, пока что дружба у них как-то не организовалась. Испанцы, думаю, котов терпят, особой дружбы нет, хотя они вместе спят. Я думаю, лучше всего с котами живут лабрадоры. Это собака, у которой полностью отсутствует агрессия. Они очень терпеливы, лабрадор не будет никого трогать - это его самая главная породная особенность, доброжелательность абсолютно ко всем. Водяные собаки хамство терпеть не будут: если кто-то будет им лезть в лицо, наглеть, пытаться укусить или ещё что-то, они потерпят, но, скорее всего, ответят. Папильоны, как и все маленькие собачки, - бесстрашные нахалы, и с котами спокойно уживаются.

- А между собой ваши собаки дружат?

- Да, дружат. Но больших с маленькими я их стараюсь не гулять, не собирать, потому что маленькие хамло - это, во-первых, да и мало ли подавят их - во-вторых.

- Скажите, ваши щенки пользуются спросом только у жителей Псковской области или отправляются и за пределы региона?

- Пока не было пандемии и остальных историй, которые приключились, очень много собак уезжало за границу. Сейчас отправляем практически по всей России.

- С чего начать, если человек решил купить породистое животное?

- Обязательно изучить породу, это прежде всего. Самое главное прочитать, для чего эта собака была выведена. Помните бум по поводу хаски? Все посмотрели кино про голубые глаза, снежных псов и купили хаски. А порода совершенно непростая, и никто этого не ожидал. То же самое было, честно говоря, и с лабрадорами - никто не ожидает, что эта собака настолько темпераментная, и не каждый может с ней ужиться и справиться. Дальше стоит сходить на выставку, посмотреть, как выбранная порода выглядит в жизни, а не только на картинке. Обязательно надо сходить познакомиться. Я всегда всех приглашаю и прошу прийти посмотреть. Если нет возможности приехать ко мне, съездите на большую выставку, хотя бы посмотрите, как выглядит животина. Потом уже надо искать питомники, заводчиков, которые занимаются конкретной породой, смотреть, изучать. Желательно, конечно, приезжать смотреть.

- Как найти хорошего заводчика?

- Изучайте, смотрите отзывы, общайтесь, разговаривайте. Сейчас почему-то все пишут, никто не звонит. А я, например, сразу перезваниваю, всегда стараюсь выйти на контакт, если есть возможность, всегда готова принять в гости, посмотреть, поговорить, потому что это очень серьезное дело. Как я говорю: добро пожаловать в семью. Работа заводчика - это не только отдал собаку и забыл. Нет, ничего подобного. Ты ведешь собаку от рождения и практически весь период ее жизни, если владельцы идут на контакт. Чаще всего так и бывает, мы решаем совершенно разные проблемы: кормление, лечение, спасение, убежал, прибежал, дрессировки - мы всегда на связи.

- А какие требования вы предъявляете к потенциальным владельцам? Бывало такое, что кому-то откровенно отказывали?

- Да, отказывала - по разговору поняла, что им просто не нужна собака. Поэтому лучше всегда разговаривать. Бывает, возможности встречаться нет, например, если звонят из Нижневартовска или ещё откуда. Но долгие беседы обязательны.

- Если все хорошо сложилось, вы договорились, и человек приезжает, какие документы должны быть при щенке?

- В нынешней ситуации не всегда приезжают - не факт, что ко мне поедут из Нижневартовска, Челябинска, Красноярска. Очень хорошо организована доставка, есть те, кто этим занимается. Щенки из питомника уезжают с полным пакетом документов: это метрика (как свидетельство о рождении у детей), где прописаны родители, порода. Щенки перед этим обязательно осмотрены кинологом клуба. Они имеют клеймо, ветеринарный паспорт, привитые, полностью обработаны от всяких паразитов. Только в этом случае здоровый щенок уезжает домой.

- Я так понимаю, ваши собаки участвуют в выставках.

- Да, недавно пару выставок выиграли. Мы собирались с этим молодым человеком ехать на национальную выставку породы «испанская водяная» в Переславль, но прямо перед выездом у нас машина «сказала», что никуда не поедет. Причем собака уже сидела внутри, было всё загружено. А так, у нас есть очень приличные победы, например, мы можем всю выставку выиграть среди всех-всех пород. Или юниорский какой-то best, всякое бывает. В призерах мы бываем очень часто, и это очень почетно и здорово.

- А ваши выпускники?

- Многие выпускники тоже удачно выставляются. Вы знаете, я всегда благодарна тем, кто показывает собак на выставках, кто готов создать своему питомцу выставочную карьеру. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы собака была любима, счастлива, здорова в семье, где она живет.

- В заключение, что бы вы ещё могли посоветовать будущим собаководам?

- У каждой породы свой характер и темперамент. Самое главное, я считаю, чтобы вы с собакой совпали характерами, чтобы вас это не утомляло. Почему столько переустройств? Возьмём джек-рассела: все посмотрели «Маску», взяли, но никто не подумал, что это терьер, что он будет прыгать 24 часа в сутки. Этой собаке надо уделять очень много времени. Далеко не каждый к этому готов, на самом деле. Поэтому, если вы не можете обеспечить собаке должный уход, должный выгул, не берите эту породу.

- Получается, прежде всего, нужно ориентироваться на свой образ жизни, готов ли ты уделять время животному?

- Да. Вот буквально недавно ко мне ребята обращались, у них до этого был метис лабрадора и кане-корсо, но, к сожалению, ушел за радугу. Они хотели лабрадора. Рассказали, что постоянно занимаются долгими походами. Я говорю: лабрадор-то, наверное, устанет. Это не та собака, которая нужна для этого. И они приобрели себе испанца - это замечательный компаньон, очень трудолюбивый, выносливый и довольный. То есть, под свой образ жизни подбираем собаку.

- Марина, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были Марина Фёдорова - владелица питомника лабрадоров, папийонов и испанской водяной собаки, и её прекрасный спутник Архип. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!