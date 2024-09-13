Экономика

Доходы бюджета Пскова за первое полугодие выросли почти на 663 млн рублей

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие этого года и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В целом за первое полугодие 2024 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 662,9 млн рублей, плановые назначения по расходам бюджета - на 693,2 млн рублей.

При этом за отчетный период доходы бюджета Пскова были исполнены на 45,1% от запланированных годовых назначений и составили 3,7 млрд рублей. В общем объеме доходов городского бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 32,9%, безвозмездные поступления - 67,1%.