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Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

В Китае у чиновницы Чжун Ян, осужденной за коррупцию, оказалось 58 сексуальных партнеров среди подчиненных. Об этом пишет South China Morning Post.

52-летняя Ян раньше занимала пост главы Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. Тогда ее и прозвали «красивым губернатором» за яркую внешность. Отмечается, что у женщины никогда не было мужа и детей.

Чжун получила общественное признание за помощь фермерам. Известно, что она тратила собственные деньги на поддержку нуждающихся пожилых людей. Однако в январе 2023 года о чиновнице вышел документальный фильм, разоблачивший ее. Согласно ему, Чжун брала взятки, часто появлялась в ночных клубах и завела 58 любовников.

Отмечается, что некоторые чиновники вступали в интимные отношения с Чжун ради каких-то привилегий, другие делали это из страха. Она устраивала совместные командировки с особо приглянувшимися ей подчиненными и заставляла их задерживаться на работе, чтобы получить возможность провести время наедине, пишет «Лента.ру».