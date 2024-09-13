Экономика

Россияне разместили на депозитах порядка 80% сбережений

По данным национального рейтинговом агентстве (НРА), порядка 80% сбережений населения России по итогам второго квартала было размещено на депозитах в банках.

Этот показатель стремительно рос — по пяти месяцам он составлял 75%, отмечается в обзоре Альфа-Банка. Аналитики сделали вывод, что если в предыдущие годы домохозяйства демонстрировали высокий интерес к инвестициям в финансовые рынки, то сейчас основным инструментом для размещения новых сбережений стали депозиты из-за высоких ставок вследствие жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, особенно с учетом повышения ключевой ставки до 19% в сентябре. Подобная ситуация болезненно отражается на фондовом рынке, где с мая падение составило более 20%.

Как отмечается в исследовании Альфа-Банка, 66% притока сбережений (июнь 2023-май 2024) идет на депозиты. Аналитики организации подчеркнули, что в 2024 году произошел очень важный поведенческий сдвиг — предпочтение к розничным вкладам сильно выросло. Так, в 2023-м на депозиты направлялось 57% свободных средств и менее 50% в 2018-2022 годах. При этом за пять месяцев этого 2024-го эта доля еще выше – 75%, отмечается в исследовании. А за полгода, оценили в НРА, доля сбережений на депозитах составила порядка 80%, пишут «Известия».

При этом доля вложений в ценные бумаги упала до минимума (без учета 2022 года) — 10% за последние пять лет, следует из обзора Альфа-Банка. Так, в 2021 году россияне вложили в них 33% сбережений, а в 2020-м — 22%, 2019-м — 23%, 2018-м — 16%. Очевидно, что после ухода нерезидентов частные инвесторы начали играть решающую роль на фондовом рынке, поэтому переток в один из инструментов сбережений отражается на других. С начала года индекс Мосбиржи упал на 12%.

Самые высокие темпы падения индекса Мосбиржи наблюдались с середины мая, с того момента фондовый рынок потерял 22%. Во II квартале, отмечается в обзоре ЦБ по деятельности брокеров, прирост клиентов на брокерском обслуживании оставался на минимальных значениях за последние более чем шесть лет.

С учетом текущей ситуации эксперты не видят потенциала для быстрого восстановления, а тем более роста фондового рынка. И далее депозиты будут выглядеть привлекательными.