Культура

27-й сезон Литературно-художественной гостиной псковских писателей стартует 27 сентября

Первое заседание нового 27-го сезона

Литературно-художественной гостиной псковских писателей состоится 27 сентября в филиале Городского культурного центра в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Изображение: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Как сообщила основатель и бессменный руководитель Литературно-художественной гостиной псковских писателей Ирена Панченко, это будет первая из серии встреч, посвященных истории Псковского регионального отделения Союза писателей России.

«Годы идут, ухолят в прошлое важные события, забываются издаваемые книги, но главное – забываются люди, создававшие нашу организацию, их книги, события. Мы предлагаем за оставшееся до юбилея время вспомнить о делах и событиях тех, кто причастен был к истории организации, своими трудами прославлял нашу Псковщину», - отметила Ирена Панченко.

Первое в новом сезоне заседание литературно-художественной гостиной будет посвящено основателям псковской писательской организации: Льву Колесникову, Ивану Виноградову, Игорю Григорьеву, Юрию Куранову, Михаилу Звереву.

По окончании официальной части – свободный микрофон, который завершится за традиционным чайным столом.

К участию в заседаниях гостиной приглашаются псковичи и гости города, все, кто любит общение и книги, кому интересна современная псковская литература и её история.

Мероприятие начнется в 17:30 в филиале Городского культурного центра по адресу: Рижский проспект, дом №64.

Вход бесплатный.