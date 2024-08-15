27-й сезон Литературно-художественной гостиной псковских писателей стартует 27 сентября

Первое заседание нового 27-го сезона
Литературно-художественной гостиной псковских писателей состоится 27 сентября в филиале Городского культурного центра в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Изображение: Псковское региональное отделение Союза писателей России
Как сообщила основатель и бессменный руководитель Литературно-художественной гостиной псковских писателей Ирена Панченко, это будет первая из серии встреч, посвященных истории Псковского регионального отделения Союза писателей России.
Первое в новом сезоне заседание литературно-художественной гостиной будет посвящено основателям псковской писательской организации: Льву Колесникову, Ивану Виноградову, Игорю Григорьеву, Юрию Куранову, Михаилу Звереву.
По окончании официальной части – свободный микрофон, который завершится за традиционным чайным столом.
К участию в заседаниях гостиной приглашаются псковичи и гости города, все, кто любит общение и книги, кому интересна современная псковская литература и её история.
Мероприятие начнется в 17:30 в филиале Городского культурного центра по адресу: Рижский проспект, дом №64.
Вход бесплатный.