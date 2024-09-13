ЖКХ

Горячая вода жителям домов на улице Шестака в Пскове поступила раньше намеченного срока

Гидравлические испытания на реконструированной теплотрассе на улице Шестака в Пскове завершены раньше намеченного срока. Горячая вода вчера вечером начала поступать в дома горожан, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Если вдруг в вашей квартире отсутствует горячее водоснабжение - обращайтесь в управляющую организацию. Скорее всего, просто требуется развоздушить систему. Благодарю жителей за терпение, а специалистов - за слаженные действия. Проделана большая работа, которая позволит уверенно войти в новый отопительный сезон», - поблагодарил жителей Борис Елкин.

Напомним, что ранее горячую воду отключали на улицах Шестака и Генерала Маргелова в связи с ремонтом сетей.