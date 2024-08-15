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Культура

Нейросетевой Пушкин

20.09.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

Пушкин в брендовом пиджачке из кожи крокодилов, вышедших на берег реки Великой, пьет пиво с раками в трактире на Пскове и громко читает свои стихи в камышах – это малая часть деталей в образе поэта, каким он предстает перед читателями книги «Псковские легенды и предания о Пушкине». Материал собрали местные библиотекари, а создать книгу помогла нейросеть. В этом сентябре издание получило престижную награду. Книга существует пока в семи экземплярах. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера полистала библиографичекую редкость.

 

Рекорд ко дню рождения

Псковские библиотекари настолько круты, что не просто выдают читателям книги, но и сами создают новые издания. Да не абы какие, а получающие признание на высоком уровне. В начале сентября в Москве проходила международная книжная ярмарка. На ней Российская библиотечная ассоциация вручала призы конкурса «Лучшая профессиональная книга». В номинации «Лучшее издание муниципальной библиотеки» победила Централизованная библиотечная система города Пскова с «Псковскими легендами и преданиями о Пушкине».

Книга вышла в этом году к июньскому 225-летию со дня рождения Пушкина. Подготовили ее в рекордные сроки, начав работу в конце прошлого года. Библиотекари сами удивляются, как быстро и удачно все сложилось.

Все легенды имеют местную привязку. Среди них как известные истории, например, про зайца, который не дал поэту уехать из ссылки в Михайловском для участия в восстании на Сенатской площади, так и менее растиражированные. Сотрудники информационно-библиографического отдела Анна Козуненко и Любовь Гаранова искали их в газетах, журналах, исследованиях ученых.

Книга развенчивает литературоведческий миф о приписываемом Пушкину авторстве стихотворения «Среди песчаных скал, на берегах Великой...» Увы, ни одной строчки Пскову поэт не посвятил. Хотя бывал в городе 17 раз, провел в губернском центре в общей сложности 77 дней. Пока гость наблюдал за окружающей жизнью, горожане приглядывались к нему. На улице его, игравшего с ребятней в бабки, заприметил местный чиновник.

В трактире на берегу Псковы Пушкин пил пиво с большими раками.

А в окрестностях Михайловского уходил в камыши, где громко читал свои стихи — такой образ барина запомнили местные крестьяне. Отложились в памяти селян и нарочито простонародные наряды помещика.

Голь и выдумка

Нет нужды передавать все содержание книги, тем более, что любопытный читатель может в любой момент полистать ее в электронном виде. Подержать книгу в руках можно в читальном зале Центральной городской библиотеки на улице Конной, 6.

В физическом воплощении она уже в момент выхода стала библиографической редкостью. Ярко иллюстрированное издание в твердой обложке выпущено пока всего в семи экземплярах. Такая малотиражность объясняется банально — бедностью. Выпускали на свои, не нашлось ни грантовой поддержки, ни мецената. «Псковские легенды и предания о Пушкине» увидели свет благодаря невеликим собственным доходам библиотеки. Кормилец — стоящий в фойе принтер-сканер-копир.

По поговорке про голь и выдумку появились и диковинные иллюстрации, сразу же привлекающие внимание сплавом эстетики пушкинской эпохи в современном сеттинге. Все дело в том, что картинки нарисовала нейросеть.

«Не надо никому платить и безопасно в плане авторского права, - объясняет решение привлечь искусственный интеллект Людмила Слабченко, первый заместитель директора библиотеки, ответственная за выпуск издания. - Хотя есть, кому нарисовать в Пскове, но мы были ограничены финансами».

Нейросеть пока мало чего может без помощи человека. Основная ноша по генерации картинок легла на плечи Сергея Соловьева, специалиста информационно-библиотечной деятельности. Для появления каждой иллюстрации пришлось выполнить по полсотни генераций.

Если облик Пушкина искусственный интеллект еще более-менее представлял (хотя и стабильно забывал про знаменитые бакенбарды), то с остальным выходила прямо беда. Запросы «моченые яблоки», «православный священник», даже «русская изба» и «русский крестьянин» вводили компьютерный мозг в ступор. В результате его работы появлялись то люди с акульими зубами, то курицы о двух головах. А число бесплатных попыток добиться нужного результата ограничено. Так что пришлось заводить аккаунты на всех сотрудников библиотеки.

«Думаю, Пушкин не обиделся бы на наши иллюстрации, он был бы только рад, что мы его осовременили, - считает Настасья Бурова, заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий, редактор сайта библиотеки. - Мы создали еще одну точку входа в его творчество для нынешнего читателя. Ведь Пушкин на все времена и для каждого свой».

Знающему читателю книга словно подмигивает. По-настоящему разглядеть озорство библиотекарей способен только человек, погруженный в мир местных легенд и преданий. На обложке Пушкин сидит у реки, по которой плывет крокодил. Любители псковской старины сразу поймут: это одна из тех рептилий, что вышла из Великой во времена Ивана Грозного. А на одной из иллюстраций поэт облачен в пиджачок из крокодиловой кожи от модного бренда.

Рукописи не желтеют

«Псковские легенды и предания о Пушкине» — часть издательского проекта «Пушкин и Псков», руководит которым директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова. Он включает еще две книги и дополнительные материалы. Начался, когда три года назад на пороге библиотеки оказался заслуженный артист России, актер Псковского театра драмы имени Пушкина Сергей Попков (не раз примерявший на сцене образ поэта). В его руках была папка с выцветшими листами машинописного текста — существующая в единственном экземпляре рукопись уже покойного на тот момент краеведа Евгения Матвеева.

«Все «замылилось» от времени. Наши библиографы восстановили каждую строчку», - вспоминает Людмила Слабченко.

Книгу «Пушкин в Пскове» издали двуязычной. Перевод на английский язык осуществила Татьяна Рыжова, филолог, преподаватель, поэт и, между прочим, автор гимна Псковской области. Сергей Попков подарил подкасту по книге свой узнаваемый голос. Аудиоверсия книги, как и ее электронный формат, выложены на странице проекта на сайте библиотеки. В качестве иллюстраций использованы репродукции художников Валентина Васильева и Игоря Шаймарданова. Там же можно познакомиться с комиксом, нарисованным на тот момент студентом Андреем Русаковым, себя молодой художник вывел в качестве спутника поэта, сопровождающего того по Пскову.

Еще одно издание «Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые» — полноценный путеводитель по локациям, связанным с поэтом, от Кремля и дома губернатора до Снетогорского монастыря и почтовой станции в Черехе. В оформлении обложки использовали рисунки реставратора Сергея Михайлова, известного широкой публике в качестве уличного художника-шаржиста с узнаваемым стилем.

Это издание высоко оценили экскурсоводы, и оно — единственное в серии, вышедшее коммерческим тиражом благодаря интересу издательства «Северный паломник». У него тоже есть аудиоверсия. А на странице проекта самые внимательные читатели могут разгадать кроссворд на основе прочитанного.

Научным консультантом проекта выступила краевед Татьяна Медникова, то есть все три книги точны и выверены.

На платформе «Изитревел» библиотекари выложили аудиогид, с которым туристы смогут самостоятельно познакомиться с пушкинскими местами Пскова.

«С удивлением обнаружила много информативных, интересных и хорошо начитанных путеводителей по Пскову, - вот отзыв одной из туристок. - Про Пушкина на псковской земле вообще не ожидала что-то интересное узнать. Благодарю создателей аудиогида за предоставленную информацию».

Людмила Слабченко, Сергей Соловьев, Анна Козуненко, Настасья Бурова — ядро команды издательского проекта.

Проект в целом и его отдельные издания обласканы многочисленными наградами. Однако пушкинской темой издательская деятельность Централизованной библиотечной системы Пскова не ограничивается. За последние пару лет вышли «Парки, сады и скверы города Пскова», «Псковские мосты», «Почетные граждане города Пскова». Издания с самой свежей информацией, а как только жизнь вносит свои коррективы, библиотекари тут же дополняют электронные версии на своем сайте.

«Работаем на перспективу, - поясняет Настасья Бурова. - Это наша история. Мы сталкиваемся с тем, что ищем материал в сети и не можем найти систематизированной информации. Так что работаем с нею сами».

Увы, эти три книги тоже вышли крошечным тиражом. Есть и новые идеи. Однако найдут ли они воплощение при скромных библиотечных бюджетах, вряд ли бы сказал даже сам Пушкин.

Юлия Магера

Теги: #библиотека #Пушкин #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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