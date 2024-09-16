Происшествия

Росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, укравшего продукты из магазина

Росгвардейцы 19 сентября задержали 18-летнего псковича, который совершил хищение продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в магазине «Магнит» на Рижском проспекте проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

На объекте росгвардейцы задержали гражданина 2006 года рождения, который похитил из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.