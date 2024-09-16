Происшествия

Короткое замыкание на чердаке привело к пожару в доме островичей

Пожар в Острове 19 сентября произошел в результате короткого замыкания на чердаке дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В 16:45 поступило сообщение, что произошло возгорание жилого дома в Острове. В чердачном помещении огнем повреждено фронтальное перекрытие.

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электросети в чердачном помещении. Специалистам МЧС России жилой дом удалось спасти. Для ликвидации возгорания привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.