«Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии. Секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
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Он добавил, что сотрудничество с советом ветеранов МО и МВД РФ, участие в деятельности центра добровольчества и волонтерства, в том числе с выездами в Московскую область для работы с эвакуированными из ЛНР и ДНР детьми – это реальная помощь нуждающимся.
Олег Васильев считает, что одним из основных направлений деятельности «первички» № 99 в Великих Луках является патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения: «Мы проводим совместные праздники-выходные для родителей и детей, чтобы родители побыли вместе со своими детьми и переключились от бытовых дел».
На первом Совете первичных отделений обсудили инициативы по поддержке первичных организаций «Единой России», усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях. Мероприятие провели председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
«С первичек всё начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть «соль земли», «партийной земли» как минимум. И от вас очень многое зависит», - подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая мероприятие.
Он отметил, что несмотря на то, что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию «Единой России» создают её отделения на местах.
Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.
«Мы во главе страны находимся как правящая политическая сила. И это очень ко многому обязывает», - сказал он.
Говоря о работе идеальной первички Дмитрий Медведев подчеркнул, что её задача – объяснить, почему правда – за «Единой Россией». Представители партии должны общаться со людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно, отметил Дмитрий Медведев, отвечая на предложения секретаря первички из Иваново Светланы Смирновой активизировать работу в соцсетях, проводить регулярные оффлайн- и онлайн-встречи с жителями.
Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно и в России существует своя политическая ментальность.
Для обмена опытом между первичками секретарь парторганизации Сергей Кудрявцев из Тюмени предложил помимо федерального Совета первичных отделений проводить региональные. В том числе, представлять на них проекты для грантовой поддержки.
Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Отдельно он отметил шефство первичек над семьями участников СВО. На необходимость закрепить за каждой семьей партийную первичку обратила внимание секретарь организации из Волгодонска Светлана Зяблова.
В заключение Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичек за их работу.
Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.
2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.