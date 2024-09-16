Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
Легкий пар Городские бани
Готовим сами как в ресторане
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё Политика 16.09.2024 18:413 Рейтингомер: переодевание в прыжке, сошествие благодати и на свободу с чистой совестью 20.09.2024 20:400 Михаил Ведерников призвал муниципалитеты активнее участвовать в конкурсах по развитию территорий 20.09.2024 12:271 Составлен портрет проголосовавшего через ДЭГ псковского избирателя 20.09.2024 10:160 «Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии 20.09.2024 10:141 Полномочия депутата Псковской гордумы Ивана Мешкова прекратили досрочно 20.09.2024 10:070 Главный режиссер Дома офицеров получила удостоверение депутата Псковской гордумы
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2920 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:183 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 18.09.2024 16:575 Суд арестовал имущество Александра Грацкого 16.09.2024 09:461 Водитель Renault захлебнулся в результате ДТП в Новосокольническом районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии

20.09.2024 10:16|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» провела первый Совет первичных отделений партии. Секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«На территории первичного отделения партии №99 в Великих Луках за последние годы при координации великолукского политсовета проведена большая работа. Связующим звеном между населением и руководящим составом города являются члены первичного отделения. Обозначаются бытовые проблемы, решаются вопросы благоустройства микрорайона, оказывается адресная помощь. Члены отделения личным примером улучшают жизнь населения города и оказывают реальную помощь разным категориям жителей нашей страны – гуманитарная помощь эвакуированным, поддержка бойцов СВО на фронте и семей по месту жительства, дежурства в народной дружине», – отметил секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №99 города Великие Луки Олег Васильев. 

Он добавил, что сотрудничество с советом ветеранов МО и МВД РФ, участие в деятельности центра добровольчества и волонтерства, в том числе с выездами в Московскую область для работы с эвакуированными из ЛНР и ДНР детьми – это реальная помощь нуждающимся.

Олег Васильев считает, что одним из основных направлений деятельности «первички» № 99 в Великих Луках является патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения: «Мы проводим совместные праздники-выходные для родителей и детей, чтобы родители побыли вместе со своими детьми и переключились от бытовых дел».

На первом Совете первичных отделений обсудили инициативы по поддержке первичных организаций «Единой России», усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии, развитию конкурса общественно значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях. Мероприятие провели председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«С первичек всё начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть «соль земли», «партийной земли» как минимум. И от вас очень многое зависит», - подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая мероприятие.

Он отметил, что несмотря на то, что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию «Единой России» создают её отделения на местах.

«Если люди видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция. И задача первичных организаций не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента нашей страны, но и бороться с недостатками», - сказал председатель партии.

Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.

«Мы во главе страны находимся как правящая политическая сила. И это очень ко многому обязывает», - сказал он.

Говоря о работе идеальной первички Дмитрий Медведев подчеркнул, что её задача – объяснить, почему правда – за «Единой Россией». Представители партии должны общаться со людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно, отметил Дмитрий Медведев, отвечая на предложения секретаря первички из Иваново Светланы Смирновой активизировать работу в соцсетях, проводить регулярные оффлайн- и онлайн-встречи с жителями.

«Нужно быть активными, в том числе в социальных сетях. Это веление времени. Мы должны там присутствовать. Делать это аргументированно, в некоторых случаях наступательно, но предельно откровенно и честно. С учетом того, что «Единая Россия» - правящая партия, любой человек, когда в партию приходит, рассчитывает на помощь. И партийную, и по линии государства. Об этом должна помнить идеальная первичка», - сказал Дмитрий Медведев.

Он также акцентировал внимание на том, что работа с людьми должна строиться максимально корректно и в России существует своя политическая ментальность.

«Даже внутри страны существуют разные территории с разными представлениями о том, как нужно выступать, как нужно держаться. Это все нужно учитывать. Мы - не одномерная страна, нас очень много, разные народности, разные вероучения», - сказал председатель партии.

Для обмена опытом между первичками секретарь парторганизации Сергей Кудрявцев из Тюмени предложил помимо федерального Совета первичных отделений проводить региональные. В том числе, представлять на них проекты для грантовой поддержки. 

«На региональном уровне обязательно нужно встречаться. И если такой совет (первичных отделений – прим.) создан, в нем должен присутствовать секретарь реготделения. Во многих случаях это высшее должностное лицо региона. Более того, если руководитель совета первичных отделений покажет себя, то это хорошая конкуренция. Иногда и губернатору можно что-то посоветовать и объяснить, почему та или иная позиция не является для партии правильной или не достигают цели принимаемые решения. В любом случае это будет кадровый резерв на будущее», - сказал Дмитрий Медведев.

Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Отдельно он отметил шефство первичек над семьями участников СВО. На необходимость закрепить за каждой семьей партийную первичку обратила внимание секретарь организации из Волгодонска Светлана Зяблова.

«Это наш священный долг. Мы обязаны проявить лучшие человеческие качества прежде всего на уровне первичных организаций. Кому, как не представителям первичной организации, обеспечить шефство над семьями, помощь, поддержку. Не только распределение гуманитарной помощи, хотя это, безусловно, тоже важно. Здесь, наверное, важнее просто человеческое, внимательное отношение к семьям участников СВО. К тем, кто вернулся, и к семьям тех, кто не вернулся. Каждая первичная организация из 90 тысяч воспринимает эту работу как важнейшую. По-другому и быть не может», - сказал Дмитрий Медведев.

В заключение Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичек за их работу.

«Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила «Единой России» - эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», - заключил он.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
В опросе приняло участие 170 человек
20.09.2024, 22:000 Когда стоит приучать малыша самостоятельно засыпать, рассказала эксперт 20.09.2024, 21:400 Священнослужитель рассказал осужденным в Великих Луках о противодействии экстремизму 20.09.2024, 21:200 Почти треть псковичей смирились с постоянным стрессом на работе – опрос 20.09.2024, 21:090 Почти 90 % родителей школьников в Пскове помогают детям с домашними заданиями - опрос
20.09.2024, 21:000 Псковская молодежь демонстрирует свое мастерство на площадке арт-кластера «Таврида» 20.09.2024, 20:590 Псковичи вышли на прогулку по новому пешеходному мосту. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.09.2024, 20:400 Михаил Ведерников призвал муниципалитеты активнее участвовать в конкурсах по развитию территорий 20.09.2024, 20:400 Говяжий желатин из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области
20.09.2024, 20:250 Четыре класса закрыли на карантин в одной псковской школе 20.09.2024, 20:200 Более 7,5 миллиона рублей взыскали псковские приставы с нетрезвых водителей 20.09.2024, 20:000 Истину от лжи пытались отличить псковские волонтеры 20.09.2024, 19:480 Разметку для туристических автобусов наносят на улице Карла Маркса в Пскове
20.09.2024, 19:400 Три дома в Палкино отремонтировали по программе капремонта 20.09.2024, 19:370 Фотофакт: В Пскове огородили смотровую площадку напротив Крома 20.09.2024, 19:260 «Беседка»: Джампинг — вид спорта, созданный в России. ВИДЕО 20.09.2024, 19:230 В Псковской области стартовал добровольческий форум «Волонтёрство через всю жизнь»
20.09.2024, 19:200 Пособие при передаче ребенка на воспитание получили 78 псковских семей 20.09.2024, 19:090 Стали известны новые подробности наезда на велосипедиста на Инженерной в Пскове 20.09.2024, 19:000 Администрация Великих Лук ищет специалиста в отдел по связам с общественностью 20.09.2024, 18:550 Вечер памяти погибших сотрудников УИС прошёл в Пскове
20.09.2024, 18:510 Назван возраст самых юных участниц соревнований по джампингу в Пскове 20.09.2024, 18:450 Две школьные команды псковичей сыграют в финале ШФЛ «Кожаный мяч» 20.09.2024, 18:440 Полицейские убрали набережную реки Псковы 20.09.2024, 18:430 Псковская область одной из первых открыла региональную федерацию джампинг-фитнеса
20.09.2024, 18:390 На должность зампредседателя Арбитражного суда Псковской области рекомендована Светлана Циттель 20.09.2024, 18:320 Турмаршрут по псковским фермам стал лучшим по версии АТОР 20.09.2024, 18:320 В библиотеках Псковской области пройдёт диктант «Бегущая строка» для всех желающих 20.09.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о джампинге
20.09.2024, 18:220 Победителей регионального этапа премии «Мы вместе» наградила Ольга Тимофеева 20.09.2024, 18:190 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о новом театральном сезоне и «Царе ночи». ВИДЕО 20.09.2024, 18:180 Спортивную площадку оборудовали в псковской деревне Зубово благодаря ТОС 20.09.2024, 18:160 Около 70 детей в Великих Луках состоят на профилактическом учете в ПДН
20.09.2024, 18:130 «На пятой передаче»: «Светофоризация» в Пскове. ВИДЕО 20.09.2024, 18:110 Стала известна программа псковского фестиваля уличной культуры «Плеск» 20.09.2024, 18:062 Михаил Ведерников: Три нацпроекта в Псковской области исполнены на 100% 20.09.2024, 18:040 «Хайпожоры»: Смерть YouTube и соцсети как инструмент влияния. ВИДЕО
20.09.2024, 18:020 Кубок области по велосипедному спорту стартует 21 сентября в Печорском округе 20.09.2024, 17:580 Туман и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 21 сентября 20.09.2024, 17:561 Псковские предприятия пищевой промышленности нарастили кредитный портфель на 46% 20.09.2024, 17:510 Температурные рекорды не вызывают беспокойства у псковских синоптиков — Тала Нещадимова
20.09.2024, 17:470 Мошенники под предлогом продления работы сим-карт получили доступ к аккаунтам псковичей на «Госуслугах» 20.09.2024, 17:400 Михаил Ведерников: У нас начинается золотая пушкинская осень – самое красивое время года 20.09.2024, 17:361 Движение по дороге Подосье – Заровенье в Псковском районе перекроют с 23 сентября 20.09.2024, 17:350 Труп мужчины обнаружили в заброшенном здании в Великих Луках
20.09.2024, 17:250 Большое театрализованное представление готовит псковский театр ко Дню Победы 20.09.2024, 17:190 Участок улицы Ипподромной в Пскове перекрыли из-за аварии до 30 сентября 20.09.2024, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 сентября 20.09.2024, 17:072 Причины повышения цен на проезд в автобусах назвали псковичам
20.09.2024, 16:590 Внутрипоселковый газопровод построили в печорской деревне Молочково-Дубенец 20.09.2024, 16:520 Заключительную серию спектаклей в буфете представят псковичам в июне 20.09.2024, 16:470 Сотрудник ДПС пострадал в Пскове при несении службы 20.09.2024, 16:410 Иск с требованием реконструировать котельную в Пскове направили в Басманных суд Москвы
20.09.2024, 16:360 Произведения из коллекции журнала «Наше наследие» представили в Печорах 20.09.2024, 16:330 Назван топ-5 самых популярных спектаклей псковского театра 20.09.2024, 16:300 «Декольтированная лошадь» по-псковски 20.09.2024, 16:290 Конкурс «Дновский ТОСовский пирог» провели на празднике местных инициатив
20.09.2024, 16:250 Завод «Титан-Полимер» помог закупить мебель и игрушки опочецкой школе-интернату 20.09.2024, 16:170 Период дождей начнется в Псковской области на следующей неделе 20.09.2024, 16:140 От бархата до рогожки: выставку театральных костюмов открыли в «Михайловском» 20.09.2024, 16:020 Дмитрий Месхиев: Мы не планируем проводить Пушкинский театральный фестиваль
20.09.2024, 15:490 «Дневной дозор»: Нехватка парковок и переизбыток гаражей 20.09.2024, 15:380 Псковичи борются с осенней хандрой при помощи виртуальных путешествий — аналитики 20.09.2024, 15:330 В псковском «Горводоканале» напомнили о новых нормах взыскания долгов за ЖКУ 20.09.2024, 15:270 Экс-тренера псковской команды наказали за оскорбления девушек в раздевалке
20.09.2024, 15:250 Праздник сбора урожая пройдет 21 сентября в музее-усадьбе народа сето 20.09.2024, 15:112 Фотофакт: Завершен демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове 20.09.2024, 14:540 Спектакль «Каинова печать» представит псковский театр весной 20.09.2024, 14:500 Погода на выходных в Псковской области ожидается сухая, но холодная
20.09.2024, 14:300 Грузчику в ООО «ПсковАгроИнвест» готовы платить от 60 000 рублей 20.09.2024, 14:200 «Беседка»: Джампинг — вид спорта, созданный в России 20.09.2024, 14:170 В Изборске открылась выставка икон и книжных иллюстраций Георгия Панайотова 20.09.2024, 14:050 «Битва жизни» закроет театральный сезон в Пскове
20.09.2024, 14:030 Фильм «Василий Теркин» снимают в Великолукском районе 20.09.2024, 13:510 Новый спектакль в буфете представит псковский театр 20.09.2024, 13:480 Туманное утро в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.09.2024, 13:420 Псковский театр старается создать широкую палитру режиссеров — Дмитрий Месхиев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru