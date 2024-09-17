Общество

Рекруты в России 20 сентября отмечают профессиональный праздник

День рекрутера неофициально отмечают в России уже 20 лет.

В 1991 году в газете «Известия» появилась статья о деятельности американского HR-агентства. Тогда автор статьи впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора кадров в одном из крупных американских кадровых агентств.

На современном рынке труда существует инфраструктура рекрутмента, которая включает специализированные агентства и службы по поиску и подбору кандидатов, профессиональные социальные сети и специализированные интернет-сайты по поиску работы.

Впервые День рекрутера отметили 20 сентября 2001 года несколько кадровых агентств из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Украины, сообщает Calend.ru.

В последние годы дата уже превратилась в социально-значимое событие, в ходе которого профессионалы кадровой индустрии делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда.

Неотъемлемой частью праздника является проведение семинаров, консультаций по трудоустройству, круглых столов, лекций и пресс-конференций.

В России профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 717н от 9 октября 2015 года. И сегодня кадровая индустрия в России работает, конкурентноспособна и приносит значительные результаты.